قانوني: تعيين أعضاء مجلس النواب يجب أن يكون بعد 14 ديسمبر المقبل

قال الدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة، إن إعلان كافة نتائج مجلس النواب ستكون في 14 ديسمبر المقبل وعندها يمكن لرئيس الجمهورية تعيين النواب المعينين بحسب نص القانون ولا يمكن فعل ذلك قبل التاريخ المذكور.

وأضاف "خضر" في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه يجب على الرئيس دعوة المجلس الجديد للانعقاد وذلك سيكون بعد يوم 9 يناير 2021 آخر أيام انعقاد المجلس الحالي.

وأوضح "خضر" أن مجلس النواب يضم نوابا للقوائم ونوابا للمقاعد الفردية كل منهما 284 عضوا وسيتم تعيين 5% بقرار من رئيس الجمهورية أي 28 نائبا آخر نصفهم من النساء بحسب قانون مجلس النواب رقم 46 لـ2014 الذي تم تعديله وفقا للقانون 140 لعام 2020 في المادة 27.

وأشار رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة، إلى أن شروط تعيين النواب في مجلس النواب مختلفة عن شروط التعيين في مجلس الشيوخ، لافتا إلى أنه لم ينص قانون مجلس الشيوخ على شروط خاصة للتعيين فيه لكن النواب حدد شروط التعيين ومنها أن يكون نصف المعينين من السيدات والباقي من ممثلي الخبرات وأصحاب الإنجازات العملية والعلمية من الفئات المختلفة، وكذلك الفئات التي يرى أن لها أولوية بالتعيين عن طريق ترشيح جهات مثل النقابات والمجلس الأعلى للجامعات، كما يجب ألا يكون المعين من ضمن الأشخاص الذين خاضوا الانتخابات لنفس المجلس وخسر فيها وكذلك عدم انتماؤه لحزب وأخيرا هو عدم انتماء لنفس الحزب الذي انتمى له رئيس الجمهورية وهذا الشرط غير وارد حاليا لعدم انتماء رئيس الجمهورية لحزب من قبل.

وأعلن اليوم المستشار لاشين إبراهيم، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات النواب 2020.