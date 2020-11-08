شاب من أمام لجنة انتخابية: اتمنى يكون عندنا برلمان قوي يليق بمصر

عشرات الشباب تجمعوا على حب الوطن، تراصوا في طابور طويل أمام لجنة مدرسة شجرة الدر بصقر قريش في البساتين، ينتظرون الدخول لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب، عاقدون الأمل على شخص يختارونه ليساعدهم لصنع غد أفضل.

محمد بسيوني، شاب عشريني، دعا أصدقائه للنزول إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب، ليصنعوا مستقبلهم بأيديهم مع من يمثلهم، اشترط بسيوني أن يكون من يختاره قادرا على تحمل المسؤولية، قادرا على سن القوانين والتشريعات، والأهم أن يستمع إلى مشاكل أصحاب الدائرة ويصغي إليهم.

وتابع بسيوني: "مصر تحتاج إلى برلمان قوي يليق بها، من يصنع هذا البرلمان هم هؤلاء المواطنين الذين يختارون من يجلس تحت قبته، لذلك يجب على كل شخص أن يدقق جيدا في اختيار من يستحق شرف عضوية البرلمان".

وأشار إلى أنّنا للأسف نجد من بين المرشحين من يقومون بأفعال سيئة، عن طريق شراء أصوات الناخبين، وأرى من يقوم بهذا الأمر أشخاص غير جديرين بالثقة، كونهم يستغلون البسطاء والغلابة في الوصول إلى مناصب أرى أنّها مزيفة.

ويرى الشاب بسيون، أنّ الشباب هم مصابيح الأمل التي تضيء ظلام المستقبل، لذلك يجب عليهم جميعا أن يشاركوا في اختيار الأنسب والأصلح، ليساعدهم في بناء مستقبلهم، مؤكدا أنّ البرلمان المقبل عليه دور كبير في إصدار تشريعات وقوانين تناسب العصر الحديث والتحول الكبير في استخدام التكنولوجيا.

ويضيف بسيوني، الذي يدرس نظم المعلومات ويعمل أيضا في مجال الرخام: "دعيت والدي ووالدتي للمشاركة في الانتخابات، لأن المشاركة واجب وطني علينا جميعا"، متمنيا أن يكون لدى مصر برلمانا يليق بتاريخها الطويل وجذورها الممتدة في تاريخ البشرية.