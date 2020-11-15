"المالكي" عن أغنيته الجديدة مع رامي جمال: عاوز أعمل فرحي تاني علشانها

أعرب الشاعر أحمد الماكي عن سعادته البالغة باقتراب طرح أغنيته الجديدة مع الفنان رامي جمال والتي لحنها الفنان السعودي سهم.

وكتب أحمد المالكي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عامل أغنية مع رامي جمال ممكن أعمل فرحي تاني مخصوص، أنا ومراتي عشان تشتغل فيه، ألحان سهم، توزيع نادر حمدي، وأوعد الجميع بحاجة جميلة قوي إن شاء الله".

ونشر رامي صوره تجمعه بفريق العمل وعلق قائلا: "مع المبدعين سهم ونادر حمدي بنحضر لكم مفاجأة، والله وعد لتسمعوا غنوة من أحلى الأغاني اللي اتعملت في الزمن ده ونورتنا يا فؤش".

وتعاون رامي جمال في ألبومه الأخير "أنا لوحدي" مع شركة "نجوم ريكوردز"، ومن مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبدالعزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما الملحنين فهم بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربي، ووسام عبدالمنعم، وكريم عبدالوهاب، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن، حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

كان الفنان رامي جمال قد قدم أغنية "سقف"، والتي ظهر فيها عدد كبير من نجوم الفن، أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبدالرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبدالعزيز وحمادة هلال.

وشارك في تصوير الأغنية، أكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبدالعزيز ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلاميين مثل إنجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفى حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.