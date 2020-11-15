ضبط موظف بنك استولى على أموال العملاء

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك بقيام موظف بالبنك بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى بالبنك، وقام بالإستيلاء على مبالغ مالية من أموال جهة عمله ، حيث قام بإستصدار عدد (4) بطاقات دفع إلكترونى بإسمه وآخرين دون علمهم وإستخدم ماكينة الدفع الإلكترونى المسلمة إليه بسبب وظيفته فى إجراء عمليات إيداع وهمية بإجمالى المبلغ المستولى عليه بتلك البطاقات ، وقيامه بسحبها عقب ذلك من ماكينات الصرف الآلى ، وإستولى عليها لنفسه ، مما أضر بأموال البنك جهة عمله.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وأضاف بقيامه برد مبلغ مالى من المبلغ المستولى عليه.

ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية ) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على إلحاقه بإحدى الوظائف الحكومية مدعياً علاقاته ونفوذه بمسئولى تلك الجهة على خلاف الحقيقة.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة و عن قيام ( صاحب معرض لتأجير وبيع السيارات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض مسئولى الجهات الحكومية وقدرته على إلحاقهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد خلافاً للحقيقة ، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى زاعماً مقدرته على تعينه بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابة الواقعة على النحو المُشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.