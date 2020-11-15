التهرب الضريبى تضبط مشروبات أجنبية بمستحقات 4 مليون جنيه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإقتصادية والتصدى لمحاولات التهرب من الضرائب والرسوم .. فقد قامت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الإقتصادى بحملة مُكبرة بمحافظات (القاهرة ، الجيزة ، أسيوط) حيث تم إستهداف عدد (250) شركة ومنشأة ومطاعم وكافيهات ومحلات وبواخر ، حيث ضُبط منهم (146) منشأة غير مسجلين بمأمورية الضرائب على القيمة المضافة "المبيعات" التابعة لهم رغم تجاوزهم حد التسجيل المقرر قانوناً .

من ناحية أخرى تمكنت إدارة مباحث الجمارك عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق والإشتراك مع الجهات المعنية من ضبط (كمية من المشروبات أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية) داخل محل كائن بمحافظة الجيزة .. حيث قدرت قيمة الغرامات المستحقة عليها أكثر من (أربعة مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .