منها 5.6 مليون من تويوتا.. استدعاءات بالجملة للسيارات على مستوى العالم

شهد قطاع السيارات الفترة الأخيرة حملات استدعاءات كبرى من شركات كثيرة حول العالم منها سيارات كهربائية، حيث وصل عدد السيارات على أقل تقدير 6.5 مليون سيارة خلال 35 يوما فقط.

بدأت هذه الحملات شركة هيونداى الكورية حيث استدعت ما يقرب من 180 ألف سيارة من طراز هيونداى توسان على مستوى العالم وهذا كان بسبب عيب فى منظومة الفرامل من الممكن أن تسبب حرائق، وعلى الرغم من أن الشركة أعلنت أن هذا الخلل موجود فى سيارات كثيرة حول العالم إلا أن التوكيل فى مصر "غبور" لم يعلق على هذا القرار ولم يطمئن الملاك حتى الآن وهذا كان فى 11 سبتمبر.

وفي 4 سبتمبر أعلنت شركة كيا ومعها هيونداى عن استدعاء عاجل "عالميا" لسياراتهم بسبب وجود عيب صناعة يمكن أن يتسبب فى حريق بدون أسباب فى أى وقت "مثل ما حدث فى سيارات من علامات مشهورة فى مصر خلال الفترة الماضية، منها فولفو ومرسيدس"، ولم تعلق أيضا شركة غبور على هذا الاستدعاء العالمى.

وكانت أكبر حملة استدعاء من شركة تويوتا، حيث أعلنت عن استدعاء حوالى 5.6 مليون سيارة حول العالم من تويوتا ولكزس وذلك بسبب وجود عيب صناعة فى مضخات البنزين من الممكن أن تسبب إيقافا مفاجئا لمحرك السيارة أثناء السير، ما يؤدى إلى حدوث حوادث كارثية.

كما استدعت شركة BMW ما يقرب من 27 ألف سيارة هجينة بسبب مشاكل فى البطاريات الكهربائية يمكن أن تشتعل في أى لحظة وعلقت BMW أن السيارات التى بها المشكلة تم إنتاجها بين 20 يناير حتى 18 سبتمبر وموجودين فى أوروبا وأمريكا.

واستكمالا لحملة الاستدعاءات، استدعت شركة هيونداى ما يقرب من 100 ألف سيارة من طراز "كونا" الكهربائية بسبب مشاكل تتعلق ببطاريات الجهد العالى فى السيارة قد تسبب حريق مفاجئ.

واستدعت أيضا شركة بوليستر الفرع الكهربائى التابع لشركة فولفو السويدية جميع السيارات الكهربائية التى صنعها من طراز بوليستر2 وذلك بسبب وجود خلل فى بطاريات الجهد العالى قد يسبب حرايق مفاجئ فى السيارة.

واستدعت فولفو أيضا 54 ألف سيارة فى أمريكا بسبب عيوب فى الوسائد الهوائية من شركة "تاكاتا" لتغير الوسائد الهوائية وكان الاستدعاء فى أمريكا فقط من موديل 2000 حتى 2003.

و استدعت شركة تيسلا الكثير من السيارات الرقم المعلن 30 ألف سيارة بسبب مشاكل تتعلق فى تقفيل السيارات و أنظمة التعليق و اشتكوا المستهلكين من 22 عيب فى السيارة غير عيوب البطاريات التى تسبب حرائق ورصدت فى فيديوهات من قبل.

وآخر الاستدعائات كانت من شركة شيفرولية، حيث استدعت 69 ألف سيارة من طراز "بوليت" الكهربائى بعد اندلاع حريق فى 3 سيارات، وعلقت الشركة ان العيب فى بطاريات الجهد العالى وهى تسبب حريق عند شحنها بالكامل.