محافظ الدقهلية يستعرض موجة الطقس السيئ

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة تعرضت لموجة من الطقس السيئ، أمس، صحبه أمطار وحركة رياح قوية، بالإضافة لنزول قطع من الثلوج، الأمر الذي لم تشهده المحافظة منذ فترة طويلة.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه تم الدفع بكل العربات الخاصة بشفط المياه والكساحات لشوارع المحافظة، كما ساعدت الهيئة العامة للأحوال المدنية عبر سياراتها وعمالها، برفع المياه المتراكمة في الشوارع.

وأوضح أن أكثر المناطق في المحافظة تضررا جراء تلك الحالة السيئة من الطقس، مدينتي المنصورة وبلقاس، حيث جري التنسيق من قبل المحافظة والمدارس والجامعات، وتم إيقاف العمل بهما، بسبب تلك الحالة من الطقس السيئ.

وأكد أن هناك بعض الأضرار المادية والبشرية في المحافظة، مثل سقوط عدد من أعمدة الإنارة والأشجار في الطرقات على السيارات، لكن لم يتم رصد حالات وفاة، سوى لرجل مسن 72 عاما، صعد أعلى برج للحمام لإغلاق الأبواب عليهم جراء نشاط الرياح الشديد، لكن بسب سرعة الرياح، طار الرجل وبرج الحمام، ما أدى إلى وفاته.

وأشار إلى أن تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بخصوص حالة الطقس السيئة التي كانت من المتوقع أن تشهدها المحافظة، لم تكن على مستوى ما حدث، حيث أن المحافظة رصدت سقوط للأمطار، والثلوج بتلك الكميات الكبرى.

وتابع: "الخساشر المادية للمواطنين طبقا للتأمينات الخاصة بهم ولسياراتهم، لكن بالنسبة للرجل المتوفى، فيتم بحث حالته حاليا، وسيتم صرف تعويض لأهله".

واختتم: "النهاردة الجو كان أحسن كتير، وتم رفع المياه من أكثر من 90% ومفيش نقطة مياه، وهناك 10% بيتم سحب المياه من الشارع، وطقس الغد سيكون جيد".