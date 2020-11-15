استشاري بهارفارد: أمل جديد لعلاج مرضى السكر من النوعين الأول والثاني

قال الدكتور أسامة حمدي، استشاري أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، إن مرض السكر انتشاره سريع في أنحاء العالم فواحد من كل خمسة مصاب بالنوع الثاني واثنين آخرين لديهم استعداد عالي للإصابة.

وأضاف "حمدي" في مداخلة عبر برنامج "سكاي نيوز" في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هناك أخبارا مبشرة لمضر السكر من النوع الأول خاصة الأطفال بعد نجاح التجارب الخاصة باستخدام بنكرياس صناعي يعمل بطريقة أقرب للبنكرياس الطبيعي.

وأوضح أن هناك محاولات لتخليق خلايا بنكرياس لكن المشكلة في طريق وضع الكبسولة وزرعها تحت الجلد لأن ذلك يحتاج إلى منع دخول الأجسام المضادة وإتاحة دخول السكر من ناحية والأنسولين من ناحية وحتى الآن نجحت 4 شركات فقط في الحصول على براءة الاختراع للخلايا لاستخدام هذه الكبسولة التي ستحل أزمة مرضى السكر وستعمل بشكل يشابه البنكرياس الطبيعي بالسنبة لمرضى السكرى من النوع الأول.

واستكمل أن مرضى السكر من النوع الثاني قد يصبحوا غير مصابين بالمرض إذا انخفض الشخص في الوزن بنسبة 7% وهذه نسبة ليست كبيرة لأن ذلك يزيد حساسية للجسم للأنسولين بنسبة 57% ويمنع الإصابة بمرض السكر بنسبة 58% مشيرا إلى أن النوع الأولي من السكر يعتبر مرضا مناعيا بالدرجة الأولى وترجع الإصابة به بسبب السمنة خاصة في منطقة البطن موضحا أن انخفاض الوزن يقلل الإنفاق على الصحة العامة بنسبة 27%.

وأطلق المعهد القومي للسكر للإعلان مبادرة "100 قرية خالية من مرض السكر"، بعد احتلال مصر المرتبة التاسعة عالميا في الإصابة بداء السكري في عام 2018 ، ويعاني 10% من المصريين البالغين من داء السكري، بما يزيد عن 8 ملايين مريض، وفقا لتصريحات لممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.