خدمة مجانية.. خطوات الاتصال بهيئة النظافة لرفع القمامة من شوارع القاهرة

بهدف المحافظة على جمال ومظهر مدينة الألف مئذنة، أتاحت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، خدمة مجانية تعمل على مدار الساعة، وهي نقل القمامة ومخلفات البناء على مدار الساعة وبدون مقابل للمواطنين، لتحسين والحفاظ على شكل الشارع.

وترصد "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، كيفية الاستفادة مجانًا من خدمات هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، في السطور التالية:

كيفية الاتصال لرفع القمامة ومخلفات البناء

خصصت الهيئة، خطين لاستقبال طلبات المواطنين وتوجيه فرق الهيئة لرفع المخلفات من الوحدات إلى المقالب العمومية، يمكن الاتصال على رقمي 29223410، أو 26843759 وذلك للاستفادة من الخدمة.

وتلك الخدمة متاحة لرفع القمامة والحمولات التي تتخلص منها عربات الكارو بالشارع والطرق العامة، وتسبب مظهر غير حضاري، فضلا عن أنها قد تكون بؤرة لنقل الأوبئة والأمراض، ويمكن الحصول على تلك الخدمة على مدار الساعة.

وناشدت الهيئة المواطنين التعاون معها فى تحسين الشكل العام للشوارع، والمحافظة على الشكل الحضارى وعدم إلقاء المخلفات في غير أماكنها والالتزام بالسلوك الحسن.

وكانت هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أعلنت إتاحة خدمة رفع مخلفات الهدم وتشطيب الوحدات، والمخلفات المتراكمة بالوحدات السكنية، مجانا، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات بالطرق مما يشوه المظهر الحضارى لشوارع العاصمة.

تقوم الهيئة بجميع خدمات النظافة على مستوى محافظة القاهرة بما يشمله ذلك من تبعات الأحداث الطارئة مثل الحرائق والانهيار، بالإضافة إلى الإشراف على جميع أعمال النظافة ومتابعة الشركات الخاصة المصرية والأجنبية العاملة في قطاع النظافة على مستوى المحافظة بالمناطق المختلفة (شرقية، غربية، شمالية، جنوبيه).

وتقوم الهيئة بأعمال الإنقاذ المركزي، مثل رفع الأتربة والتراكمات من الأحياء، إزالات وأعمال الإنقاذ من الانهيارات والحرائق، والمساعدة بقوة عاملة في حالات الطوارئ التي تستدعى دعم العمال بالشوارع. كما أن عملها يشمل على الإشراف على المقالب العمومية، حيث تقوم بالإشراف على جميع أعمال المقالب وتنظيم الدخول والخروج والرقابة عليها، وإمداد المقالب بالمعدات والعمالة اللازمة، أعمال الإعدام والتخلص من المنتجات المنتهية الصلاحية بواسطة لجان الإعدام في المقالب العمومية.