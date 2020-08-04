192 مليون جنيه حصيلة التصالح في مخلفات البناء بالمنوفية 

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 94 ألف و503 طلبات، وأن ما تم تحصيله وصل لنحو 192 مليون جنيه حتى الآن.

وذكر أنه اتخذ عدة إجراءات جادة لدفع العمل بملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا تحقيق مؤشرات جيدة في نسبة التحصيل.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر الجهود وتكثيف الأعمال، وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وضرورة متابعة انتظام سير العمل بكافة الوحدات بنطاق المحافظة، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح علي مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.

كما أكد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في توعية المواطنين بأهمية التصالح في المخالفات وحثهم علي التقدم بطلبات التصالح، موضحاً أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.

وأكد الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لم يسدد أصحابها مبالغ جدية التصالح والتي تقدر بـ25 % من قيمة مقابل التصالح علي المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين.