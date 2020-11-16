فنانون حرصوا على تهنئة أحلام وأصالة بالصلح بعد خلاف فترة طويلة

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة المطربتين أحلام وأصالة على الصلح بعد فترة طويلة من الخلاف، وتحول تويتر إلى مباركات للصلح.

ومن أبرز هؤلاء الفنانين إليسا والتي حرصت عقب حدوث الصلح بينهما على نشر تويتة كتبت فيها "شفتو ليه بحبكن هل القد؟ قلبكن بجنن، ‏الحب الحقيقي يصنع المعجزات".

وعلقت نوال الكويتية "أحلى خبر سمعته لأنكم ثنتينكم غالين على قلبي وعفيه عليكم خواتي والصلح خير وعفيه على وليدي فاهد".

وقالت الفنانة لجين عمران"الله يسعدكم و يحميكم و يبعد عنكم الحساد،أنا بعرفكم إنتو الثنتين عن قرب من سنين وبعرف طيبتكم و حقيقة معدنكم،و بفرح لفرحكم لأنكم أصيلين‏أمانة لا عاد تدخلوا الغريب و الحاسد بينكم‏و خلوا بالكم.

وعلق الملحن محمود الخيامي"ايوة كدة حبيبة قلبي انتي واحلام ربنا يبارك لكم ف نجاحكم وجمهوركم وفنكم ويبعد عنكم النفسيات السيئة،كفاية خصام ف ايام محتاجة ايدينا ف ايد بعض ⁦‪‬⁩،خيركم من بدأ بالسلام وانتم الإتنين فيكم الخير.

تدخل فاهد مبارك ابن المطربة الإماراتية أحلام للصلح بين والدته والمطربة أصالة بتغريدة منه لأصالة عبر "تويتر" كتب فيها "الحين أبي أفهم شي كلكم مستغربين إني أحب أصالة؟ عشان يكون في علمكم يعني إن أمي تسمع لأصالة أكثر مني

وردت أصالة على التغريدة بقولها: "‏لا تتخيّل يافاهدي كمّ أسعدتني كلماتك الطيّبه ومحبّتك الغالية.. إرتقاءك هذا يدلّ على طيب نفسك، وأخلاقك العالية، (بتمنّى شوفك حبيبي قريب وغنّي لك وسمعت إنّك بتلحّن فيالا حضّر مامتي شي تسمّعني)لتتدخل أحلام في الحديث، قائلة: "‏لا تحبها أكثر مني بس اعترف إنك حبيتها مني".

لترد أصالة برسالة صلح، قائلة: "منّ حبّك إلى طبّقتي مقولة (من الحُبّ ما قتل)، الله يحفظ فاهد حبيبي، وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي وهلّا وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد سمعتيه وغير هيك اشتقت لّك يلّلي جنّنتي أهلي".

وتعود قصة خلاف أصالة وأحلام إلى العام الماضي، عندما دعت أصالة بالشفاء للإعلامية فجر السعيد، بسبب أزمتها الصحية الأخيرة، ودخلت أحلام تشيد بموقف أصالة قائلة: "هذا نفس الكلام اللي دائماً أقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكراً على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك".

وردت أصالة على أحلام قائلة: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير.. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة، يا حلومة والله ‏عذبتيني بها السخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبًا ربع قرن، المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض"، وبعد رد أصالة، أعلنت أحلام عن حظر الفنانة أصالة بالبلوك.