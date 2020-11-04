مايكل مورجان: المنافسة بين بايدن وترامب على الرئاسة شديدة التقارب

قال الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه كان هناك نوع من الاحتباس في الأنفاس أثناء الانتخابات الرئاسة الأمريكية كون السباق كان شديد التقارب، فاستطاع مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن السيطرة على أكبر عدد من الأصوات الانتخابية في ولايات بعينها.

وأضاف "مورجان"، خلال تقديمة برنامج "النبض الأمريكي"، من الولايات المتحدة الأمريكية على شاشة "القاهرة والناس"، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب صرحت اليوم بأنها تّطلب الطعن عن فرز بعض الأصوات في الولايات التي كانت من المفروض تُحسم له، بينما هناك فوز كبير بها لصالح بايدن.

وأوضح مقدم "النبض الأمريكي"، أن ولاية فلوريدا كانت تأخذ وقتًا كبيرًا في فرز الأصوات ولكن تم حسمها مبكرًا وحُسمت لصالح ترامب، كما أن تكساس حُسمت لصالح ترامب أيضًا، وكان هناك ولايات مسيطر عليها ترامب أمس ولكن تقدم فيها اليوم جو بايدن تقدمًا كبيرًا، وهناك أصوات كثيرة لم تُحسم وولايات مهمة لكلا المرشحين.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية معقدة للغاية، فالتصويت للرئيس الأمريكي القادم لا يُحسم من خلال التصويت المباشر بالشكل المعروف، ولكن كل ولاية من الولايات تُصوت للكونجرس، ويقوم الملجس باختيار الأعضاء بناء على هذا التصويت، ويقوم المجمع الانتخابي في النهاية باختيار والتصويت رئيس أمريكا.