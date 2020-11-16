عامل يعترف بتفاصيل ذبح جاره من أجل "توك توك": استغاث بي أثناء قتله

"أنا قتلت جاري علشان أسرق التوك توك بتاعه.. هو كان طيب وقالي حرام عليك خد الفلوس وماتقتلنيش"، بهذه الكلمات اعترف عامل بتفاصيل قتل جاره في تحقيقات النيابة العامة بأرض زراعية بمنطقة أبو زعبل.

وأضاف المتهم: "حاولت قتله قبل الجريمة أكثر من 3 مرات وأنقذه الأهالي عندما كنت أشاهد أحدا فى مسرح الجريمة"، وأضاف المتهم فى التحقيقات: يوم الحادث اتصلت به وطلبت منه الحضور لتوصيله إلى منزل العائلة القديم، وأثناء سيرنا تحدث هو عن أحلامه وأمانيه وقلت له أنا عاوز فلوس وممكن أقتلك واخد التوك توك منك فضحك.

وتابع المتهم اعترافاته: "أخرجت سكينا كانت بحوزتي وسددت له الطعنات بطريقة غير طبيعية حاول الدفاع عن نفسه، وأثناء قتله ترجاني لإنقاذه وتركه فقررت ذبحه".

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القليوبية أن المتهم استولى على التوك توك ثم قام بغسله من الدماء، وتوجه إلى عميل سيئ النية وباع التوك توك بمبلغ 8 آلاف جنيه، وعاد إلى البلده وتقابل مع والد القتيل وعلم أنه مختفي منذ الصباح وبدأ البحث معهم حتى حضر رجال الشرطة وألقوا القبض عليه بتهمة قتله.

قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة الخانكة بلاغًا يفيد العثور على جثة مجهولة بقطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز؛ وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه "سائق مركبة توك توك" وقرر شقيقه "سائق "بخروجه للعمل بتاريخ الواقعة على مركبة "توك توك" ملك الأخير وعدم عودته وسرقة المركبة قيادته.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "فنى معمل بشركة" وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لارتباطه بعلاقة جيرة بالمجنى عليه عقد العزم على قتله وسرقة مركبة "التوك توك" قيادته بهدف بيعها.

وأضاف المتهم في اعترافته بقيامه بتاريخ الواقعة بالاتصال هاتفياً بالمجنى عليه وطلب منه الحضور إليه بمنطقة أبو زعبل بدائرة المركز بزعم توصيله لمنزله وأثناء استقلاله مركبة التوك توك رفقته قام بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته واستولى على مركبة التوك توك، وهاتفه المحمول وهرب وتخلص من السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وكذا هاتف المجنى عليه بإلقائهما بمياه ترعة الإسماعيلية وبيع مركبة "التوك توك" لعميله (سيئ النية) وتم استهداف العميل المذكور بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت عن ضبطه وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.