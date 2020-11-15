ضبط 231 قضية مخدرات وتنفيذ 81 ألف حكم قضائي في يوم واحد

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 193 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 163 متهم).. وذلك على النحو التالى:(17) بندقية آلية.(1) بندقية رصاص.(27) بندقية خرطوش.(11) طبنجة .(137) فرد محلى.(20) خزينة متنوعة.(426) طلقة مختلفة الأعيرة.(195) قطعة سلاح أبيض.فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (81092) حكم قضائى متنوع بإجمالى (6603) محكوم عليه ، وذلك على النحو التالى:(349) حكم جناية.(24178) حكم حبس جزئى.(4591) حكم حبس مستأنف.(40623) حكم غرامة.(11351) حكم مخالفة.فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (5) متهمين ، إرتكبوا (17) حادث متنوع .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (231) قضية مخدرات بحوزة (254) متهم، ضُبط خلالها الآتى:كمية من مخدر الحشيش وزنت (31,044 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (20,751 كيلو جرام).كمية من مخدر الأستروكس وزنت (3,248 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,035 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (2,801 كيلو جرام).كمية من مخدر الفودو وزنت (1,257 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (1,650 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (145جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت (5 جرام).كمية من مخدر الأيس وزنت (2 جرام).عدد (45009) قرص مخدر. فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (33) متهمين . فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (31) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (304) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة الركبات المبلغ بسرقتها: إعادة (9) دراجات نارية.فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22541) مخالفة مرورية. فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.