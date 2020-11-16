تعيين أستاذ بجامعة المنصورة عضوا بمجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة

أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 284 بتاريخ 15 نوفمبر 2020 بتعيين 3 أعضاء، بمجلس الإدارة بالاتحاد العام للكشافة والمرشدات بجمهورية مصر العربية من ذوى الخبرة.

وشمل القرار تعيين الدكتور محمد يحيى زكريا إبراهيم غيدة، أستاذ ورئيس قسم علوم الحركة بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة عضوا بمجلس الإدارة للاتحاد.

وبحسب بيان جامعة المنصورة، يعد قرار تعيين الدكتور محمد غيدة سابقه أولى من نوعها بالجامعات المصرية بصفة عامة وجامعة المنصورة بصفة خاصة أن يتم تعيين أستاذ جامعي من ذوى الخبرة منذ أن تم إنشاء الاتحاد العام للكشافة.

وذكرت أن الاتحاد العام للكشافة والمرشدات يضم أكثر من 3 ملايين من الكشافين والزهرات والجوالين والجوالات بالمراحل السنية المختلفة حيث ينتمون لثلاثة ألوان كشفية وهى (جمعية الفتيان - الجمعية البحرية - الجمعية الجوية ) .

وتعتبر مهمة الاتحاد هي بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب وتنشئة الشباب التنشئة الوطنية وتكوين عادات الاعتماد على النفس والطاعة ، والتعاون والمشاركة فى مشروعات الخدمة العامة وتنمية المجتمع وخدمة البيئة ، والمشاركة فى تنمية روح الإخاء والسلام العالمي بين الشعوب والثقافات المختلفة ، ويعمل الاتحاد فى جميع محافظات الجمهورية حيث يتكون الاتحاد العام للكشافة والمرشدات من 4 جمعيات مركزية (فتيان – بحرية - جوية – مرشدات) ويتبع كل جمعية مركزية جمعية إقليمية بمختلف المحافظات.

والاتحاد هو هيئة تطوعية تتولى مسئولية حركة الكشافة والمرشدات بجمهورية مصر العربية وبدأت الحركة الكشفية فى مصر عام 1914 م وسجلت بالمنظمة الكشفية العالمية ومقرها جينيف عام 1922 م وسجلت بالمنظمة الكشفية العربية عام 1954م كما بدأت حركة المرشدات فى مصر عام 1925 م وتم تسجيلها عالميا 1930م والمسئول عن الكشافة المصرية هو الاتحاد العام للكشافة والمرشدات والذى يضم فى عضويته أربع جمعيات مركزية هي الفتيان والبحرية والجوية والمرشدات وكل منها لها فروع فى كل محافظة على مستوى الجمهورية.