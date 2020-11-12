بأيدي أبنائها.. جامعة المنصورة تطلق إصدارا جديدا لموقعها الإلكتروني

وفقا للتطورات العالمية واستحداث طرق جديدة في التعلم عن بُعد، والتزاما من جامعة المنصورة بتحقيق طريقة التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم المباشر وغير المباشر، دشنت الجامعة، اليوم، إصدارها الجديد من موقعها الإلكتروني الذي يقدم خدمات التواصل لجميع منسوبيها.

ووصفت جامعة المنصورة موقعها الجديد " ( www.mans.edu.eg ) بأنه يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإلكترونية وتم تصميمه بقالب متميز يسهل من خلاله الوصول للمعلومة بالسرعة والوقت المناسبين لطلابها من خلال بوابة الطالب الإلكترونية "MYU " التي تقدم للطالب كافة الخدمات الإلكترونية وجميع إجراءات القبول والتسجيل كما يقدم الموقع كافة الخدمات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأكدت الجامعة في بيان لها، أن الإصدار الجديد يقدم كافة المعلومات عن البرامج التعليمية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا إضافة إلى تغطية كافة إنجازات وفعاليات الجامعة والأخبار المختلفة التي من شأنها إبراز دور الجامعة في التشارك والتفاعل مع مختلف القطاعات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ويتميز أيضا بقوة التصميم وسرعة الوصول للمعلومة من خلال آليات البحث على الصفحة الرئيسية .

وإلي جانب خدماته الإخبارية يقدم الموقع نافذة للطلاب في مرحلة البكالوريوس، وأخري للدراسات العليا، ويستطيع الطالب من خلالها التعرف علي النتائج الدراسية، و البريد الإلكتروني المجاني الذي تقدمه الجامعة له، وتنزيل برامج ميكروسوفت المجانية، والنماذج والاستمارات التي يحتاج إليها الطالب خلال مرحلة دراسته الجامعية، علاوة علي دفع المصروفات إلكترونيا، وجداوال المحاضرات والاختبارات وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

من جانبه، قال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجامعة بحلته الجديدة يندرج في إطار سعي جامعة المنصورة الدائم إلى تحقيق التميز والريادة في الأداء وحرصها على التطوير المستمر في مختلف المجالات.

وأضاف رئيس الجامعة، في تصريح صحفي، أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد تم بأيدي أبناء جامعة المنصورة من خلال مركز تقنية الاتصالات والمعلومات جامعة المنصورة ليؤكد حصولها على المركز الأول فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية فى التحول الرقمي.