مرض وشفاء وشائعات.. أحداث الوسط الفني في 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث أبرزها شائعتان عن مرض حسن يوسف وخالد زكي.

ونفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي شائعة مرض زوجها الفنان حسن يوسف، والتي ترددت في الساعات الماضية، وقالت لـ"الوطن": "حسبي الله ونعم الوكيل من الصبح وتليفونات واتصالات من الإعلام وصحفيين للاطمئنان على حسن، وهو الحمد لله بخير ونايم زي الفل".

وأضافت شمس: "هذه شائعة اعتدنا عليها منذ عشر سنوات، مرة أنا ومرة حسن، وأتعجب من مروجيها وما الغرض منها إلا حدوث البلبلة فقط، لو حسن أو أنا تعبانين سنعلن المرض لا يوجد فيه خجل".

وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، مضيفاً أن هذه الشائعة أصابته بالضحك، بخاصة وأن شائعات مرض الفنانين أو ادعاء وفاتهم أصبحت منتشرة كثيراً خلال الآونة الأخيرة.

وأكد الفنان أن هذه الشائعات ليست عشوائية وإنما ممنهجة، ولكنها لا تزعجه بشكل شخصي، وإنما تزعج أقاربه وأبنائه المقيمين خارج مصر، وفقاً لكلامه.

وعن شائعة مرضة قال الفنان خالد زكي لـ"الوطن": "أنا الحمد لله كويس وبكلمكم أهوه، صحيت من النوم فجأة، لقيت سيل من الاتصالات ومداخلات في التلفزيون للاطمئنان على صحتي".

وأضاف خالد: أشكر كل من اهتم وسأل عني، لنفي هذه الشائعة السخيفة، التي لا أعلم ما الغرض منها ومن مصدرها؟

ويواصل زكي: "لا يوجد لدى أي حسابات على السوشيال ميديا لا فيس بوك ولا إنستجرام، لذلك علمت بشائعة مرضى من خلال عدد الاتصالات التي انهالت على من الصبح".

كما شهد الساعات الماضية إعلان الإعلامي إبراهيم فايق، مغادرته المستشفى وعودته إلى منزله، بعد الجلطة الرئوية التي كانت ألمت به يوم الأربعاء الماضي.

وكتب فايق عبر فيس بوك مطمئنا جمهوره: "بفضل الله وكرمه أنا بخير وخرجت من المستشفى، ولا ينقصني إلا دعائكم.. فترة صعبة وأيام ثقال عشتها من الأربعاء الماضي -وقت دخولي الرعاية المركزة- ومحنة كبيرة منحني الله فيها من خزائن فضله ورحمته الكثير، وإلا لما كنت أتنفس الآن".

كما أعلنت الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة" على on، تلقيها مكالمة تليفونية من الفنانة عبلة كامل يوم الثلاثاء.

وقالت لميس "كنت بتكلم عن عبلة، وبعتلها رسالة من هنا قلت لها أنا بحبك، وقلت إنه من القسوة جدا، نشر خبر عن مرضها، وأنها حتى لو كانت مريضة، فهي اختارت الصمت، ولازم نحترم صمتها، بعدين تم تكذيب الخبر لاحقا من أسرتها، زوجها السابق وبنتها زينب، وواضح إن رسالتي وصلتها".

وحول محتوى المكالمة، قالت الحديدي "المكالمة استمرت 45 دقيقة، إنها قالت لي أنا سليمة وصحتي كويسة الحمد لله، مش تعبانة خالص، وأنا بقول بالنص، لأني بصراحة كنت حريصة على كلامها بدقة، وهي صوتها فعلا كان كويس".

وكشفت الحديدي، أن الفنانة عبلة كامل، كانت سعيدة بمشاعر الحب التي تلقتها من الجمهور، قائلة: "قالت لي أنا فرحانة جدا بحب الناس اللي شفته، لدرجة إنها ساعات مش بتبقى مصدقة إن الناس بتحبها كده، ومكنتش أتصور إني محبوبة كده من الجمهور، قلت لها ازاي يعني، أنتِ أكيد عارفة، وشفتي حتى لما اتعاد في جلباب أبي، الناس كأنها بتشوفه لأول مرة، قالت لي بجد أنا عمري ما تخيلت حب الناس كده، أنا إنسانة عادية، يمكن الناس تحب أدواري، بس عمري ما تخيلت كل الحب ده".