شاكر: فرص لسقوط أمطار على القاهرة وبعض المحافظات الخميس المقبل

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أمس واليوم شهدا أمطارا غزيرة خاصة محافظات مطروح والبحيرة وكفر الشيخ.

وأضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية “cbc” ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أن مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية شهدت سقوط كرات ثلج نتيجة وجود سحب رعدية وهذا أمر طبيعي في فصل الشتاء والخريف وشاهدنا العام الماضي في التجمع الخامس ومحافظة السويس ويتكون نتيجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضحت أن كرات الثلج بدأت مبكرا هذا العام رغم أنه يفصلنا على فصل الشتاء شهر كامل، وألمحت أن الأمطار ستكون غدا وبعد غدا خفيفة ومتوسطة على الوجه البحري إلا أنها ستزيد فرص سقوط الأمطار الخميس المقبل على محافظات القاهرة والمحافظات الشمالية مشيرا إلى أن القاهرة شهدت أمطارا خفيفة في مناطق الشروق والتجمع الخامس والقطامية ولن توجد فرص سقوط أمطار يومي الثلاثاء والأربعاء لكن فرص تزداد بداية من يوم الخميس.

وشهدت مصر موجة طقس غير مستقر في بعض المحافظات حيث سقطت أمس شرفة في دور أخير في عقار في محافظة الدقهلية كما تم تعطيل الدراسة يومين في محافظة الإسكندرية بعد اكتظاظ الشوارع بالمياه ونزول أمطار غزيرة أما محافظة مطروح فقد أعطى المحافظ إجازة يومين لسكان المحافظة بعد أن شهدت أسوأ موجة مطرية منذ 38 عاما.

يذكر أن أكتوبر 2019 شهد أمطارا غزيرة في القاهرة عطلت سير المركبات والأشخاص واستمرت الأمطار ساعات طويلة وغرقت بعض المنشآت بالكامل مثل نفق العروبة ونزلت كاسحات المياه في يوم كان صعبا على جميع المتواجدين في الشارع بسبب صعوبة العودة إلى منازلهم وعدم وجود مواصلات وتكدس المياه في كل الشوارع.