أخبار التعليم اليوم.. مصير التيرم الأول وتعطيل الدراسة بسبب الطقس

منذ بداية العام الدراسي والآباء والأمهات يعانون من القلق والتوتر، بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، لذلك يتابع أولياء الأمور أهم الخدمات التي تعليمية التي نشرت على مدار اليوم.

وتقدم "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أبرز القرارات المهمة وآخر أخبار التعليم اليوم في مصر، كالتالي:

التعليم العالي تكشف مصير التيرم الأول

ووفقًا لمصادر خاصة أدلت بتصريحات لجريدة "الوطن" فأن المؤسسات التعليمية وضعت خطط للتعامل في حالة انتشار الموجة الثانية من كورونا، تتمثل في قياس درجات الحرارة قبل الدخول ومنع التواجد دون ارتداء كمامات وكذلك إلغاء التجمعات.

وفي حال تعليق الدراسة، فقد تم إعطاء الجامعات صلاحية الحضور والغياب، حيث يمكن تغيير نسب الحضور للطلاب وفقاً لنظام التعليم الهجين، وتقليلها، من 4 أيام ليومين، موضحاً أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول "التيرم الأول"، قائمة ولم يتم البت في أمرها، موضحاً أنه لا توجد أي قرارات بشأنها حتى الآن.

طارق شوقي: الدراسة مستمرة حتى في حالة كورونا

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم استكمال العام الدراسي الجديد حتى في حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، مؤكدًا على أنه لا يوجد أن نيه لتعليق الدراسة، أو تأجيلها، لكن هناك بعض سيناريوهات لاستكمال الدراسة سيتم تنفيذها في أسوء الحالات.

وأوضح أن هناك إجراءات استراتيجية يتم اتباعها حاليا منها من خلال تعقيم المدارس بشكل دوري، وتعقيم الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول وأثناء طابور الصباح، لمنع انتشار الفيروس، علاوة على تعقيم دورات المياه، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير فى المدارس، للحفاظ على سلامة وأرواح التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

قرار تعطيل الدراسة بسبب الطقس السيء في يد المحافظين

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيان اليوم، أكدت أن قرار تعطيل الدراسة بالمدارس بسبب الطقس السيئ إنما هو من اختصاص المحافظين، ويتم تحديد الإجازة وفقًا لقرار غرفة العمليات المركزي بديوان عام.

فتح باب التقدم لمشروعات التخرج في "برنامج مشروعي بدايتي"

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم، عن فتح باب التقدم في "برنامج مشروعي بدايتي" لدعم مشروعات التخرج للعام المالي 2020-2021.

ويمكن متابعة كل التفاصيل ومجالات المشروعات واستمارات التقدم وللمنح سيكون مفتوح من خلال موقع الأكاديمية من هنــــا، وذلك في الفترة ما بين 17 نوفمبر 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020. بحضور 36 باحث وعالم من مختلف دول العالم.

ونظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا متمثلة فى قطاع العلاقات العلمية والثقافية ومكتب براءات الاختراع المصري والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بالتعاون مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والبلدان النامية (NAM)-نيودلهي-الهند، ورشة عمل بعنوان "بناء القدرات في مجال إدارة حقوق الملكية الفكرية والمؤشرات الجغرافية" عبر الإنترنت، واستمرت فاعليات الورشة على مدار يومين على المنصة الإلكترونية لأكاديمية البحث العلمي.