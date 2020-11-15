التعليم: قرار تعطيل الدراسة بسبب موجة الطقس السيئ فى يد المحافظين

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار تعطيل الدراسة بالمدارس بمختلف محافظات الجمهورية بسبب موجة الطقس السيئ وتساقط الأمطار بغزارة من اختصاص المحافظين، مشيرا إلى أن تعطيل الدراسة حسب الحالة في كل محافظة على حدة.

وقال شوقي، لـ"الوطن"، إن المحافظين هم المسؤولين عن تعطيل الدراسة حال تساقط الأمطار بغزارة فى كل محافظة على حدة، مشيرا إلى أن القرار ليس من اختصاص وزارة التربية والتعليم، موضحا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير العملية التعليمية بمختلف مدارس الجمهورية، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي.

وأشار وزير التعليم، إلى أن العام الدراسي الجديد يسير كما خططت له الوزارة، وأنه لا توجد أى أزمات تؤثر على سير اليوم الدراسي، موضحا أن جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تتم داخل المدارس بصفة دورية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أعلنت أمس عن أماكن سقوط الأمطار من اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020 وحتى الأربعاء 18 نوفمبر 2020، حيث تشهد مناطق من الإسكندرية - سيدى عبد الرحمن - الضبعة - مطروح - سيدى برانی - السلوم- رشيد - بلطيم - بورسعيد - دمياط - العريش- كفر الشيخ - البحيرة، أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأمطار خفيفة على مناطق القاهرة الكبري، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة "الإسماعيلية - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية" ومناطق من وسط سيناء.

يصاحب ذلك نشاط رياح على السواحل الشمالية و انخفاض فى درجات الحرارة على تلك المناطق، كما تشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح - السلوم"، غدا الاثنين أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتشهد أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى"العريش - بور سعيد رشيد - كفر الشيخ – البحيرة".

كما تشهد العديد من المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح - السلوم"، أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر الحالى، فيما تشهد أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى " العريش - بور سعيد - رشيد - كفر الشيخ – البحيرة".

وتشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح - بورسعيد - العريش - السلوم"، يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر الحالى أمطار خفيفة.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، مؤكدة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا بشكل دوري.