"صلاح" في عزل الجونة.. والمسحة الثالثة الخميس المقبل

وصل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصرى، إلى منتجع الجونة مساء أمس الأحد، وذلك عبر سيارة خاصة مُعقمّة لاستكمال فترة العزل الصحي، بعد إصابته بفيروس كورونا ومعه سائق خاص يرتدي زيا طبيا لحمايته وذلك بعد التشاور مع المسؤولين عن العزل الصحي والحصول على موافقتهم، خاصة مع استقرار حالته وعدم ظهور أى أعراض.

وفرض مسؤولو منتجع الجونة سرية تامة حول مكان إقامة اللاعب الدولي محمد صلاح وتأكيد وصوله إلى المنتجع، ورفضوا الإدلاء عن أي بيانات عن مقر إقامة لاعب ليفربول ومنتخب مصر، بينما فرضت إدارة أمن الجونة سياجا من التشديدات الأمنية على بوابات الدخول والتي شهدت إجراءات تفتيشية وأمنية على أعلى مستوى.

وأكد أحد المصادر بمنتجع الجونة أن اللاعب الدولي محمد صلاح يقيم فيلا خاصة على أحد شواطئ الجونة تحت حراسة خاصة وفريق طبي لمتابعة حالته الصحية والتي يملكها أحد رجال الأعمال من الاصدقاء المقربين لصلاح، لافتا إلى أن صلاح طلب توفير سوائل ساخنة منها الينسون والذي حرص على تناوله بمجرد وصوله إلى الفيلا.

فيما أكد مسؤولو صحة البحر الأحمر جاهزيتهم للإشراف على حالة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، وكشف مصدر طبي بصحة البحر الأحمر أن موعد العينة الثالثة ستكون يوم الخميس المقبل وذلك بعد مرور أربعة أيام من المسحة الثانية لفحصها وبيان استمرار إصابة اللاعب وإيجابية العينة من عدمها.

وأكد مصدر مقرب من محمد صلاح، أنه سافر إلى الجونة بناء على طلبه عبر سيارة مُعقمّة، وسيقيم فى الجونة لمدة 4 أو 5 أيام قبل عمل مسحة جديدة، والكشف عن شفائه من كورونا أو عدمه، موضحا أنه فى حالة جيدة، ولم تظهر أي أعراض عليه.

وقال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والمُشرف الطبي على علاج محمد صلاح نجم منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، إن صلاح حصل على موافقة طبية للانتقال من مكان إقامته بأحد فنادق القاهرة إلى الجونة، بعد إصابته بفيروس كورونا.