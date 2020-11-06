تحركات مكثفة لمرشحي الدائرة الأولى بأسوان لكسب أصوات "النوبة"

يتسابق الـ4 مرشحين في انتخابات جولة الإعادة بأسوان بالدائرة الأولى، ومقرها "مدينة أبو سمبل السياحية، وقسمي أول وثان أسوان، ومركز أسوان، ومركز ومدينة دراو"، لكسب تأييد أبناء النوبة في المحافظة، بعد خسارة الـ8 مرشحين الذين خاضوا الجولة الأولى ولم يوفقوا، نظرا لتشتيت وتفريق أصوات النوبيين عليهم.

وبدأ النائب السابق جابر أبو خليل، مرشح مستقبل وطن، واللواء أحمد صالح، مرشح حزب حماة وطن، للتحرك لجمعيات وتجمعات النوبيين في مدينة أسوان، وطالبهم بضرورة النزول والمشاركة في جولة الإعادة، وهو ما فعله اللواء جودت عبدالجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، والمهندس جلال أبو الحسن، مرشح مستقبل وطن.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان، التي تضم 4 دوائر انتخابية؛ إذ يخوض المنافسة 10 مرشحين للفوز بـ5 مقاعد فردية.

ففي الدائرة الأولى، يخوض الإعادة كل من اللواء "أحمد محمد صالح"، مرشح حزب "حماة الوطن"، واللواء "جودت عبد الجبار"، مرشح حزب "الشعب الجمهوري"، والنائب السابق "جابر أبو خليل"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، و"جلال أبو الحسن"، مرشح حزب "مستقبل وطن".

وفي الدائرة الثانية، تقررت الإعادة بين "خالد رضوان"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، و"نادر صلاح العمدة"، مستقل، بينما في الدائرة الثالثة، يخوض الإعادة كل من "أيمن فؤاد"، مستقل، والنائب بالمجلس المنقضي "ياسين عبد الصبور"، مستقل.

وفي الدائرة الرابعة، تجري الإعادة بين "علي البدري الملاوي"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، والدكتور "عبد الغفار الضيفي"، مرشح حزب "التجمع الوطني التقدمي".