اليوم.. ختام سباقات مراكب أطفال النوبة

تختتم مساء اليوم فعاليات النسخة الثانية لمهرجان حراس النيل لـ"الجريدي"، لسباق المراكب الصغيرة، والذي تجري فعالياته في نيل أسوان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضمن برنامج تنمية أبناء الصعيد خلال الفترة من 3 إلى 10 أغسطس الجاري.

وقالت حفصة أمبركاب منظم المهرجان، يتسابق 20 طفلا نوبيا داخل 10 "جريدي" مراكب صغيرة، وسيبدأ السباق في الثالثة عصراً من أمام أحد المراسي بحديقة فريال وينطلق حتى مرسى نادي التجديف للرياضات المائية، وعقب ذلك سيتم تسليم الجوائز في السادسة مساءً بحضور ممثل عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأضافت، أن المهرجان يهدف إلى الحفاظ على التراث النوبي الخاص بعادات وتقاليد وارتباط أهل النوبة بالنيل، موضحة أن الجريدي عبارة عن مراكب صغيرة لا يتسع إلا لفرد واحد أو اثنين على الأكثر وهي مصنوعة من الصاج والخشب ويقوم الراكب بالتجديف باليدين وكان يستخدمها أطفال النوبة في الترفيه واللهو في النيل.

وأكملت: نعتبرها من التراث أكثر من كونها وسيلة للترفيه، والسباق جرى تنظيمه في عدة قرى على النيل بدأت بقرية جبل تقوق وجزيرة أسوان ثم سهيل، وغرب سهيل، وهيسا.