"البريد" تطرح 50 ألف كراسة إسكان اجتماعي الأحد المقبل

أعلنت الهيئة القومية للبريد طرح 50 ألف كراسة شروط خاصة بالإعلان الـ14 لوحدات الإسكان الاجتماعي، الأحد المقبل؛ لتلبية الطلب على شراء الكراسات بمكاتب البريد.

وقالت مصادر بالهيئة، لـ"الوطن"، إن الأسبوع الماضي طرحت أكثر من 180 ألف كراسة شروط، بيعت بالكامل، مشيرا إلى أن الهيئة شكلت غرفة عمليات للمتابعة اللحظية لبيع كراسات الشروط داخل مكاتب البريد، وأن قوة إنتاج مطابع هيئة البريد تصل إلى 50 ألف كراسة يوميا، وتعمل على مدار 24 ساعة.

وأكدت الهيئة أن لديها توجيهات بالاستمرار في طباعة كراسات الشروط الخاصة بالإسكان الاجتماعي طول فترة سريان الإعلان، ولا يوجد حد أقصى للطباعة، موضحة أن هيئة البريد تعمل دائما في خدمة الوطن والمواطنين.

وشهدت مكاتب البريد زحاما شديدا لشراء كراسات شروط الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي، حيث يتم طرح 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، لمحدودي الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، في 10 مدن جديدة، وذلك ضمن الإعلان الرابع عشر مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل "المليون وحدة".

ووفقا لوزارة الاسكان، فإن طرح هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، حيث تعمل الوزارة على توفير سكن لائق لكل شرائح المجتمع، وتحقيق رغبة المصريين في تملك المسكن الخاص بهم، حيث تقدم الدولة دعمًا غير مباشر يُقدر بـ(210 : 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.

وذلك بجانب تقديم الصندوق دعمًا نقديًا مباشرًا للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطى الدخل، تتحمل الدولة دعمًا غير مباشر يُقدر بـ(190 : 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.