بعد خفض فائدة البريد.. تعرف على أفضل طرق الادخار: منها سوق العقارات

أعلنت الهيئة القومية للبريد، الخميس، عن خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها، والتي تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام، لتصبح 7.75% بدلا من 8.5%، وذلك اعتبارا من 12 نوفمبر 2020.

ويساهم خفض الفائدة على حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات، بشكل كبير في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمار، ما يدفع عجلة التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.

وترصد "الوطن"، فى هذا التقرير، أبرز ثلاث قطاعات يمكن أن يتم الاستثمار فيها، بالنسبة لعملاء دفتر التوفير البالغ عددهم حوالى 24 مليون موطن، بقيمة إجمالية للإيداعات تبلغ حوالى 22 مليار جنيه.

1 - الذهب:

أولى القطاعات التى يمكن الاستثمار فيها هى شراء الذهب، بحسب ما قاله الخبير الاقتصادى، بلال شعيب، الذى أكد على أن الاستثمار في الذهب سيكون من أجل الاحتفاظ بقيمة هذه النقود أكثر منها، فهو استثمار يستهدف الربح، خاصة في ظل التوقعات بارتفاع محدود لأسعار الذهب واستقرار أسعار الدولار أمام الجنيه نسبيا خلال العام الجاري، والاستثمار فى الذهب يتم عن طريق شراء سبائك ذهبية ولا يتم شراء الذهب بالجرام لأنه هناك إمكانية للخسارة فى المصنعية.

2- البورصة:

أغلب المصريين لا يمتلكون ثقافة الاستثمار فى البورصة وأوراق المال، ولكن هذا الاستثمار كما وصفه "شعيب"، يعتبر استثمارا لمن يحبون المخاطرة، ولمن لهم خبرة الاستثمار في أسواق المال من قبل، موضحا أن الاستثمار في الأسهم بالبورصة المصرية يعد أحد أبرز طرق الاستثمار أمامهم، خاصة في ظل التوقعات باستمرار الأداء القوي للبورصة.

3- أذونات الخزانة

أذونات الخزانة هي إحدى أدوات الدين الحكومية والتي تصدر لحاملها ولآجال تتراوح من ثلاثة أشهر إلى 12 شهرا، كما أنها بمثابة ديْن قصير الأجل تم دعمه من قبل إدارة الخزانة العامة بالحكومة المصرية ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها يتم بالبيع أو بالشراء، حيث تتميز أذون الخزانة بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر يتم التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأي نوع من الخسائر الرأسمالية، وتقوم الحكومة باستخدام جميع الأموال المتبقية من بيع الأذونات لتمويل العديد من المشاريع العامة مثل بناء المدارس والطرق السريعة، وقد استمرت الحكومة المصرية في طرح العديد من أذونات الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة الذي بلغ 370 مليار جنيه في موازنة عام 2020.

4 - العقارات

السوق العقارى المصرى من أبرز الأسواق نموا فى العالم، خاصة وأن أغلب السكان فى مصر من الشباب الذين يحتاجون إلى مساكن، وأيضا فى ظل الاعتقاد السائد لدى الشعب المصرى بأن العقارات من أهم وسائل حفظ قيمة النقود في حالة الاحتفاظ بها أو استثمارها.