حملات مكثفة على "مقاهي الشيشة" في الإسكندرية والشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظتي الإسكندرية والشرقية حملات مكثفة على المقاهي والكافتيريات، خلال الساعات القليلة الماضية، للتأكد من عدم تقديم "الشيشة" بها، والالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة للوقاية من فيروس كورونا.

ففي الإسكندرية، شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف حملة مكبرة على الكافيتريات والمقاهي، التي تخالف قرار مجلس الوزراء بمنع تقديم الشيشة لروادها، في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، وفي إطار تعليمات المحافظ، اللواء محمد الشريف، بعد تصدر الإسكندرية قائمة أعلى محافظات الجمهورية في معدلات الإصابة بالفيروس المستجد، وفقاً لوزارة الصحة.

ومن جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن الحملات استهدفت المقاهي والكافيهات بمناطق "سموحة وكليوباترا والشاطبي وسيدي جابر والمعمورة"، وأضاف في تصريحات اليوم الاثنين، أنه جرى مصادرة 670 "شيشة"، وكميات كبيرة من المعسل، في 13 مقهى وكافيتريا، مشيراً إلى أنه جرى تحرير محاضر للمنشآت المخالفة، وإخطار المحافظ لاتخاذ القرار اللازم حيالها.

وأوضح رئيس إدارة السياحة والمصايف أن قيمة غرامة محاضر شرطة المسطحات المائية للمقاهي المطلة على البحر، تتراوح ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه، فضلاً عن غرامة محاضر إدارة السياحة والمصايف، وتقدر بـ20 ألف جنيه، وتصل إلى الحبس أو إغلاق المنشأة.

وفي محافظة الشرقية، شنت الأجهزة التنفيذية في مركزي بلبيس والحسينية، حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأسفرت حملة برئاسة رئيس مركز ومدينة بلبيس، علي الصناديلي، عن ضبط 5 مقاهي و3 كافيتريا، تقدم الشيشة لروادها، في قريتي "ميت جابر" و"السرايا"، دائرة المركز، وتم مصادرة المضبوطات، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قاد المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، حملة تفتيشية على المقاهي والكافيهاتـ، أسفرت عن مصادرة 5 "شيشة" من المقاهي المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.

وتستمر الحملات المفاجئة على المحال والمقاهي والأسواق، تنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإشتراطات الاحترازية والوقائية، والتأكد من التزام أصحابها والمترددين بارتداء الكمامة الواقية، حرصاً على سلامتهم من مخاطر فيروس كورونا.