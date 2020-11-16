وكيل زراعة دمياط: حصر الزراعات المتأثرة بالتقلبات المناخية

أجرى المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، جولة تفقدية اليوم، للمناطق الزراعية بمطاق المحافظة برفقة المهندس أحمد هيكل، مدير المكتب الفني بالمديرية وقيادات المديرية، للوقوف على جودة الزراعات ومدى تأثرها بالتقلبات الجوية، ووجه إلى رصد التلقيات وحصرها.

وعقب انتهاء الجولة، افتتح وكيل وزارة الزراعة برنامج التدريب الأساسي لمطبقي المبيدات والمنعقد بديوان المديرية في أولى أيام إنعقاده حيث حاضر بالبرنامج الدكتور رضا الشرقاوي والدكتور هاني لاشين، في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين مديرية الزراعة بدمياط والمعمل المركزي للمبيدات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

و تابع، وكيل وزارة الزراعة سبل التصدى لحالة تعدى على الارض الزراعية سور بالبلوك وتمت الازالة الفورية على مساحة ٦٧٢ متر بحوض فخر بناحية السواحل مركز كفر البطيخ.

وفي وقت سابق عقد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة اجتماعًا موسعًا، مع مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية، استعرض خلاله أهم المستجدات المتعلقة بأعمال القطاع الزراعي بالمحافظة.

وناقش الاجتماع المساعي المبذولة لتطوير القطاع الزراعي من خلال تنفيذ مشروعات "مليء الفراغات وإحياء البتلو" وتطوير مراكز تجميع وتصنيع الألبان والتحول لنظم الري الحديث وتطوير الري الحقلي (تبطين المراوي) ومشروع ميكنة دورات العمل بالحيازات الزراعية (كارت الفلاح)"وغيرها من المشروعات التي تخدم قطاع الزراعة.

وتطرق "عبد السميع" إلى أهمية الدور الذي تلعبه مديرية الزراعة بدمياط في المساهمة الفعالة لاستيفاء متطلبات الأمن الغذائي والتيسير على المواطنين من خلال التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية التابعة للمديرية والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها.