محافظ بورسعيد يجتمع بلجنة مراجعة تراخيص البناء

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم، مع لجنة مراجعة تراخيص البناء، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام، وأعضاء اللجنة، لاستعرض منظومة العمل الجديدة لإصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذه، في إطار التحول للنموذج المميكن لإصدار التراخيص ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وخلال الاجتماع، قال المحافظ إن إصدار الترخيص يتبعه تسليم نسخة منه للجنة المركزية لمتابعة تنفيذه، حيث تحقق المنظومة قدراً أكبر من الحوكمة لمنظومة التراخيص، وحدد المحافظ الأدوار التي تقوم بها اللجنة المركزية لمراجعة إصدار تراخيص البناء، بما تضمه من إدارات ومديريات بالمحافظة، تتمثل في إدارة التحول الرقمي وادارة التخطيط العمراني، والتي تقوم بمتابعة الاشتراطات البنائية، وإدارة التغيرات المكانية والجيومكانية، التي تقوم بمراجعة موقف الأراضي، وإدارة الأملاك والشئون القانونية التي تقوم ببحث الملكية، إلى جانب دور مديرية الإسكان التي تتابع الاشتراطات الفنية، ونقابة المهندسين التي تقوم بمطابقة الأعمال المقدمة، في حين تمنح إدارات المرور والحماية المدنية والكهرباء أكواد الاشتراطات، يلي ذلك دور مدير التنظيم بكل حي والذي يقوم بالفحص والاعتماد.

وعرض المحافظ دور اللجنة المركزية في متابعة تنفيذ تراخيص البناء بما تضمه من إدارات متمثلة في لجنة من الحي (أملاك وتنظيم الحي)، وإدارة الحوكمة والمتابعة وحماية أملاك الدولة، وإدارة المتغيرات المكانية والمساحة، بالإضافة إلى مديرية الإسكان والمرافق، وجهاز المشروعات، وشرطة المرافق والحماية المدنية، إلى جانب شبكة معلومات المرافق.