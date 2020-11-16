نائب: خفض قيمة التصالح في مخالفات البناء بمنطقة الكرنك بالأقصر

أعلن الدكتور محمد العماري عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، حصوله على موافقة بشأن الطلب الذي تقدم به للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، خلال اللقاء الذي عُقد بحضور عدد من ممثلي أهالي الكرنك، والذي عرض من خلاله مطالب الأهالي بشأن رغبتهم في خفض قيمة التصالح في مخالفات البناء.

وأكد "العماري" أن أجهزة الدولة تعمل جاهدة على مراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين خلال تطبيق قانون التصالح الجديد، حيث قدمت الكثير من التسهيلات بشأن سداد قيمة التصالح وخفض قيمة البعض منها، مدللًا على ذلك بمدينة الأقصر، حيث طُبّق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بخفض الأسعار بالنسبة للقرى والنجوع والعزب، لتصبح 50 جنيهًا للمتر السكني.

وأشار عضو الأقصر بالقائمة الوطنية لمجلس النواب، إلى أن بعض المناطق التي تحمل مسمى نجع داخل مدينة الأقصر لا تعامل نفس المعاملة، باعتبار أن تلك النجوع تتبع المدينة طبقًا للتخطيط العمراني، وبالتالي تخضع لقرار المحافظ القاضي بتخفيض سعر المتر في مدن المحافظة بنسبة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020.

وتابع "العماري"، بأن أهالي مدينة الأقصر كان قد أعلنوا عن مطلبهم بخفض قيمة التصالح وبناءً على ذلك، تم تقديم طلب لمحافظ الأقصر، الذي قام بدوره بالموافقة عليه ليتم تخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر السكني داخل المدن للشوارع عرض 8 أمتار فأقل، ليصبح 150 جنيهًا للمتر بحد أقصى، وذلك بدلًا من الأسعار المعلنة سابقًا، مع مراعاة أن الذين تقدموا للتصالح تتم التسوية لهم على ضوء هذا السعر بالنسبة لمن ينطبق عليهم.

واستطرد عضو مجلس النواب في دورته الجديدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يوجه بضرورة الانحياز إلى المواطن أولًا، ومراعاة البعد الاجتماعي، خاصة في تقدير أسعار التصالح.