بـ22 جنيه.. 3 خطوات لاستخراج بدل فاقد بطاقة التموين من المنزل

تُتيح بوابة مصر الرقمية خدمات التموين من إصدار بطاقة تموين واستخراج بدل تالف وبدل فاقد، وكل هذا دون انتظار ومن أي مكان وفي أي وقت.

وتقدم بوابة مصر الرقمية طرق استخراج بطاقة التموين بدل الفاقد، عن طريق ملء استمارة على الموقع الرسمي لها، وتتضمن:

الخطوة الأولى

- الاسم

- رقم البطاقة التموينية

- المحافظة

- المديرية

- الإدارة التموينية

- مكتب التموين

الخطوة الثانية

- اختيار المحافظة

- رقم الشقة

- الدور

الخطوة الثالثة

- طريقة السداد

- السداد بالبطاقات

- شبكات التحصيل

وتتكلف خدمة استخراج بطاقة التموين بدل فاقد 22 جنيها

طريقة الاستلام

يتم الاختيار عن طريق الشحن إلى المنزل أو الإرسال إلى أقرب مكتب تموين.

وأوضحت وزارة التموين، أن الأوراق المطلوبة لتغيير الرقم السري للبطاقة التموينية تتمثل في الآتي (صورة البطاقة الشخصية - صورة بطاقة التموين - نموذج تغيير الرقم السري من مكتب التموين مرفق به رقم الهاتف المسجل بالنظام- أصل البطاقة التموينية)، ويتم تقديم طلب تغيير الرقم السري، ويمكن لمقدم الطلب بعد مرور 15 يوماً تقديم الطلب، أن يرسل رسالة نصية إلى 91237 أو 9136 مكتوب فيها (1) ليتم الرد عليه بالرقم السري الجديد.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

وشددت الوزارة على أنه في حالة فقدان الرقم السري يمكن استعادته من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تمويني، وملء استمارة طلب تغيير الرقم السري، واستيفاء كل الأوراق المطلوبة، ثم إرسال رسالة نصية إلى الأرقام المخصصة ( 91237 أو 9136) لتلقي الرقم السري الجديد.