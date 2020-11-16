البترول تحتفل بمرو 45 عاما على استرداد حقول سيناء من إسرائيل

تحتفل وزارة البترول والعاملون بالقطاع غدا، بـ"عيد البترول"، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر حقولها البترولية المسلوبة في سيناء وخليج السويس عقب نصر أكتوبر في 17 نوفمبر 1975.

ويتيح عيد البترول للعاملين لقاء قادتهم سواء في شركاتهم أو مسئولي الوزارة، وعلى رأسهم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، للحديث عن مشاكلهم والمعوقات التي تواجههم أثناء العمل، فضلا عن استرجاع ذاكرة أبطال البترول القدامى الذين رفعوا راية القطاع، وتشجيعهم من قبل الوزارة للحفاظ على المستويات الإنتاجية ومواصلة مشوار العمل.

ويعد هذا العام تذكارا بمرور 45 عامًا على استعادة الحقول، إذ كانت تصرف مكافآت للعاملين في الوزارة احتفالا وتقديرا بهذا اليوم في السنوات السابقة.

وتمت إعادة السيادة المصرية على حقول بترول سيناء، بموجب اتفاق فك الاشتباك الثانى مع إسرائيل ، في 17 نوفمبر 1975، أصبح هذا التاريخ يمثل عيدًا للبترول المصري، إلا أن مصر استعادت سيادتها على حقل "شعاب علي" بجنوب خليج السويس فى 25 نوفمبر 1979، ضمن المرحلة الرابعة من مراحل الانسحاب بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.

تم استلام الحقل عن طريق شركة أومكو الأمريكية صاحبة حق الامتياز بالمنطقة، ومن هنا جاءت المهمة الصعبة لوزير البترول ورئيس شركة جابكو فى ذلك الوقت، برئاسة اللجنة المكّلفة باستلام الحقل من الجانب الإسرائيلي في لحظات قيل عنها أنها من أصعب المهام واللحظات في الحياه المهنية.