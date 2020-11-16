"شوقي" يعين "ناصر حسن" مديرا لتعليم الغربية

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا، اليوم، بتعيين ناصر حسن، مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالغربية، كما تضمن القرار، تعيين صبري الدسوقي، وكيلا للمديرية.

وقدم مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، خالص الشكر للوزير، وللدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على تجديد الثقة وتعيينه رسميا مديرا للمديرية، عقب توليه مسئوليتها كقائم بالأعمال على مدار عام.

وتفقد وكيل الوزارة سير العملية التعليمية داخل مدرسة ناصر الثانوية الزراعية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، للوقوف على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدرسة.

ووجه لضرورة ممارسة التربية الرياضية بالملعب بمرافقة معلمة التربية الرياضية، وعدم تواجد الطالبات داخل الفصل أثناء الحصة، ثم تفقد معامل الألبان والكيمياء والميكنة الزراعية والصناعات، واطمأن إلى توافر كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطالبات والمعلمين، كما تلاحظ وجود بعض الرواكد بأحد المعامل، وعلى الفور تم التوجيه بإزالة هذه الرواكد تمهيداً لإعادة تشغيلها.

ومن داخل ورشة الميكنة الزراعية، لاحظ عدم تشغيل الكثير من الماكينات والآلات، وبعضها تحتاج إلى صيانة عاجلة، بالإضافة إلى عدد من السلبيات الأخرى، وتم التواصل مع الموجه العام بالمديرية لمتابعة إزالة كافة السلبيات الموجودة، والتنبيه على مدير التعليم الفني بالإدارة بمتابعة إصلاح وتشغيل الماكينات خلال أسبوع من تاريخ الزيارة.

وأثناء تواجده بالمكتبة، شدد وكيل الوزارة على ضرورة عرض جميع الكتب المستحدث دخولها إلى المكتبة لبيان مدى صلاحيتها ومناسبتها للطالبات.