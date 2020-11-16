طبيب بمستشفى عزل يروي تفاصيل إصابته الثانية بكورونا: بعد 4 شهور

روى الدكتور محمد علام، الطبيب المتعاف من فيروس كورونا، ونائب رئيس مستشفى النجيلة للعزل سابقًا، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية، مشيرًا إلى أنه ترك مستشفيات العزل منذ حوالي 5 أشهر تقريبًا بعد أن ترك محافظة مطروح، لكنه عمل بعد ذلك في مستشفى بها حالات كورونا، "بيكون عندي مسؤلية أن أعمل لأكثر من مرة في الشهر ومسؤول عن حالات كوفيد 19".

وأضاف "علام"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه "في إحدى المرات كان هناك مرافق لإحدى الحالات المصابة بكورونا، شافني بعد ما خلصت شغلي وفكيت الماسك وكل ملابس العمل، وبركب عربيتي للأسف لقيته دخلي من الشباك بتاع العربية علشان يطمن على والده، ومكنش لابس ماسك ولا أي حاجة ومكنش في بينا مسافة، وقولتله طب اطلع المستشفي وأنا هاجي وراك كان فات حوالي 5 دقائق، وبعدها اتنقل الفيروس لي من خلاله، وده لأنه مرافق لحالة إيجابية من نفس الأسرة".

وتابع، الإصابة الثانية كانت بعد الأولى بأربعة شهور من التعافي من المرة الأولي، وكانت أخف بكثير، وصحبها اضطرابات في الجهاز الهضمي وأرق، مشيرًا إلى أن هناك اختلاف بين العلماء في تحديد مدة المناعة التي تتكون لدي المريض بعد الإصابة الأولى.

واستطرد، "هناك بعض الحالات التي لم تتكون لديهم مناعة من الأساس"، مشددًا على ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وكل الدول الناجحة في التغلب على المرض كان بسبب وعي مواطنيها، والأبحاث أوضحت أن المناعة تتكون كلما اشتدت وزادت حدة الفيروس، حيث يتم تكوين أجسام مضادة في الجسم ضد المرض بعدد أكبر بكثير من الموجودة.