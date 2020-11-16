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عاجل.. مؤتمر صحفي هام لوزير التعليم بعد قليل

لإعلان بدء تنفيذ المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية للطلاب

كتب:

محمد سعيد الشماع
11:52 ص | الإثنين 16 نوفمبر 2020
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، مؤتمراً صحفياً هاماً.

ينعقد المؤتمر للإعلان عن بدء تنفيذ المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام باللياقة البدنية لطلاب المدارس.

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