عاجل.. مؤتمر صحفي هام لوزير التعليم بعد قليل

يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، مؤتمراً صحفياً هاماً.

ينعقد المؤتمر للإعلان عن بدء تنفيذ المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام باللياقة البدنية لطلاب المدارس.