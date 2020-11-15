وزير التعليم عن عدد الطلاب المصابين بكورونا: 300 حالة ومفيش داعي للقلق

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عدد الإصابات التي سُجلت داخل المدارس منذ بدء العام الدراسي الجديد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" قليلة للغاية، موضحًا أن الوزارة تغلق الفصل بالكامل، حال وجود إصابة واحدة بفيروس كورونا، "يعني سجلنا من 200 لـ300 إصابة، معظمهم كبار مش صغيرين".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر": "يعني 300 طالب في 60 ألف مدرسة، يعني لا شيء يدعوا لأي قلق"، موضحًا أن هناك سيناريوهات للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، إذا جد جديد، فمن يأخذ قرار الإغلاق هو رئيس مجلس الوزراء وليست الوزارة.

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن من يأخذ قرار الغلق هو لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بعد استشارة القيادة السياسية، وبناء على توجيهات من وزارة الصحة والسكان ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين.

وتابع: "قرار الإغلاق كبير جدا، ده قرار دولة، الوزارة وظيفتها تقدم الخدمة، سواء العيال قادرة تروح المدرسة أو هتقعد في البيت، لو في البيت فكرنا مين عنده إنترنت ومين مش عنده، عشان كده عملنا القنوات الفضائية، وعددها هيزيد وهنغطي جميع المناهج لكل المراحل، لو مش بتخرج من البيت، هتلاقي الخدمة التعليمية بدون الانترنت".