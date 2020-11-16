900 ألف طلب للتحول إلى المنصة الإلكترونية للكهرباء

تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريراً يوضح الإحصائيات التي تلقتها المنصة الإلكترونية، لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك استمراراً للمتابعة الدورية لعمل للمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى الأول من يوليو الحالي.

وأوضح التقرير أنَّه منذ تفعيل المنصة حتى 16 نوفمبرالجاري:

- تستقبل المنصة 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التليفونات المحمولة.

- تلقت المنصة حتى الآن 900 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ 2,135 مليون وحدة 2 مليون و135 ألف وحدة عقارية.