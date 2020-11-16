إزالة مبنى قديم آيل للسقوط في حي المنتزه بالإسكندرية

شن حي المنتزه أول في الإسكندرية، اليوم الإثنين، حملة استهدفت إزالة أجزاء من عقار قديم آيل للسقوط، وذلك لخطورته الداهمة على حياة المواطنين والمارة.

وقالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إن العقار رقم 31 من شارع 12 بأرض سباهي، مكون من 3 طوابق، وخالي من السكان، ويمثل خطورة على المواطنين.

وأشارت مسعود، إلى أنه جرى إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط من العقار المشار إليه، لافتة إلى أن العقار صادر له قرارات هدم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وأضافت رئيس المنتزه أول، أنه جرى تكليف لجنة الإزالة باستمرار العمل هدم العقارات والمباني الصادر لها قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتمثل خطورة داهمة.

وعقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعا عاجلا، مساء أمس، برؤساء الأحياء، لمناقشة المشكلات التي تؤرق الشارع السكندري وعلى رأسها مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وكذا مشكلات القمامة والأمطار وتقنين الأراضي، وذلك بحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة.

وشدد الشريف على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف اتباع الإجراءات الاحترازية وعملية تطهير وتعقيم مباني وإدارات الأحياء، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وعدم السماح بالتواجد داخل أيا من المنشآت الحكومية بدون ارتداء الكمامات، فضلا عن تكثيف حملات متابعة الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية على المقاهي والكافيتريات والمحال التجارية وغلق المخالف منها، وكذا تكثيف الحملات على وسائل المواصلات بالتنسيق مع إدارة المرور.

وناقش محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع ملف منظومة تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية للأراضي، مؤكدا على ضرورة التشديد على المسئولين عن هذا الملف بالأحياء بتحقيق الإنجاز اللازم به، كما شدد على المتابعة الدورية لأعمال رفع القمامة من الشوارع وضرورة تكثيف حملات النظافة بنطاق الأحياء وتحسين الخدمات للوصول للمستوى اللائق بالإسكندرية.