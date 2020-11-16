صور.. حملة للتفتيش على المقاهي وإزالة التعديات أمام المحلات بمطروح

شن مركز ومدينة مرسى مطروح بالتعاون مع شرطة المرافق، اليوم الإثنين، حملة على المقاهي والكافتريات والمحلات التجارية لإزالة الإشغالات والتعديات في وسط مدينة مرسى مطروح تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة التفتيش المفاجىء على الشيش ومدى الالتزام بمنعها، وإعادة الشكل الحضاري.

وشدد محافظ مطروح، على منع أي إشغالات أو تعديات مع تيسير حركة السيارات والمواطنين بشوارع مرسى مطروح مع التزام الباعة وأصحاب المحلات بالأماكن المخصصة لهم والتنبيه المسبق قبل تنظيم حملة مكبرة لإعادة الانضباط للشارع المطروحي.

وأكد رضا جاب الله، رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، أن المركز نظم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمرور على المقاهي، بالتعاون مع شرطة المرافق، وتم التنبيه على جميع أصحاب المحلات بالإلتزام بالمساحات المقررة وعدم التعدي على الأرصفة في شوارع المدينة والمخصصة للمارة من المواطنين، مع إزالة جميع الإشغالات لأي مخالفات أو تعديات واتخاذ جميع الإجراءات مع توقيع المحاضر القانونية اللازمة ضد أي تجاوزات أومخالفات، والتشديد على التزام أصحاب المحال بالنظافة والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة مرسى مطروح السياحية والصحة العامة ووضع سلات لتجميع القمامة بها.