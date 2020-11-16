عاجل.. وزير التعليم: الأسابيع المقبلة ستشهد قرارات في صالح الطلاب

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ جائحة كورونا ساعدت على التوجه للاهتمام بالتغذية للطلاب والعادات الصحية، وبالرغم من ذلك يتمّ إطلاق موضوع اللياقة البدنية، معلنًا أنَّ الأسابيع المقبلة ستشهد قرارات في صالح الطلاب.

وأضاف شوقي، خلال حديثه بمؤتمر إطلاق المشروع القومي لرفع الكفاءة البدنية لطلاب المدارس، أنَّ التعليم المصري يشهد نقلة نوعية حيث تم تطوير مناهج مرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي وفقًا لخطة تطور التعليم، وتضمن ذلك إصدار أدلة جديدة لمعلمي هذه المراحلة وتم تدريب الموجهين على تطبيق أدلة المعلمين وأصبح الاهتمام باللياقة البدنية والصحة البدنية ضرورة، مشيرا لصدور القرار الوزاري بشأن منهج التربية الصحية.