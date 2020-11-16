طارق شوقي: هناك متابعة يومية من الرئاسة بخصوص العملية التعليمية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه مُتاح لأي طالب التحويل من طالب نظامي لـ طالب منازل، وفي هذه الحالة يُتاح له الجلوس في المنزل ويذهب على الامتحانات فقط، وهذا القرار لكل مدارس مصر، "لكن الطالب النظامي يلتزم بالحضور والغياب، ده كله تسهيلات عشان السنة متروحش عليه".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن المرحلة الحالية لم تقترب من قريب أو بعيد لمرحلة مارس 2020، "احنا بعاد جدا عن هذه الفترة ، فيه متابعة يومية من الرئاسة ورئاسة الوزراء، بخصوص العملية التعليمية في أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد".

وتابع: "عندنا مشاكل في ارتداء الكمامة، لازم نتعاون ولازم الأسر تتعاون معنا، إحنا كوزارة ندي كل الاختيارات في وسائل التعلم والتقييم، مش عارف ليه عاوزين يقى فيه جدل مستمر، لازم احنا ناخد قرار ونكمل محتاجين نعلم الولاد، الناس اللي بتطالب بغلق المدارس ده قلة على السوشيال ميديا، الوزارة مسؤولة عن 25 مليون شخص".

وعن إجراء امتحانات الثانوية العامة المقبلة، قال "سمعت من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها مش هتبقى محاولة واحدة ولا اتنين هيبقى فيه 3، صعبان عليا الطلبة لأن حواليهم دوشة رهيبة، ياريت تسيبوا الطلاب يتعلموا، احنا مصنفين في طليعة الدول اللي الناس بتقلدها في مجال التعليم".

وتابع :" فيه محطتين على التليفزيون خلال أيام، واحدة من أولى لـ 3 ابتدائي بتكلم الأم عن طريقة تعليم أبنائها، والتانية من أولى لثالثة ثانوي، مقولناش فيه انترنت ولا باقة".