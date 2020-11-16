القبض على "حرامي طفايات حريق المترو" بالسيدة زينب: "بيركبه رايح جاي"

تمكنت الخدمات الأمنية والتابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والمعينة لتأمين محطة مترو أنفاق أحمد عرابي بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة)، وبحوزته جوال بداخله (2 طفاية حريق خاصين بإحدى عربات قطار مترو الأنفاق)، وحقيبة بداخلها (عصا بنهايتها قطعة معدنية - مفتاح لفك الصواميل "المستخدمين فى فك الطفايات من مكان تثبيتها داخل عربات المترو").

وبمواجهته إعترف بسرقته طفايتي الحريق من عربات المترو، وقرر باستقلال القطار من محطة بداية رحلته وفك الطفاية من مكان تثبيتها داخل العربات باستخدام الأدوات المضبوطة مُستغلاً خلو العربة من الركاب وإخفائها داخل الجوال محاولاً الخروج من المحطة وسط تزاحم جمهور ركاب المترو.

وبتطوير مناقشة المتهم المذكور بمعرفة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بشرطة النقل والمواصلات، اعترف بسابقة قيامة بسرقة عدد من طفايات الحريق الخاصة بالمترو والتصرف فيها بالبيع لعميله سيئ النية (مالك محل لبيع طفايات الحريق - له معلومات جنائية - كائن بدائرة قسم الأزبكية بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وعُثر بداخل محله على (17 طفاية حريق خاصين بمترو الأنفاق)، وبمواجهته أيد ما جاء باعترافات المتهم الأول، وقرر بشرائه الطفايات وتغيير معالمها وبيعها للجمهور.