8 شروط للحصول على وحدة سكنية في الإعلان الـ 14

تحرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عند طرحها وحدات سكنية على أن يشمل الإعلان عددا كبيرا من المدن والمحافظات لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من سكان تلك المحافظات للتقديم وامتلاك وحدات سكنية مدعمة وفقًا للشروط المُقدمة من وزارة الإسكان.

ويضم طرح الإعلان الـ 14 عددا من المدن الجديدة، وهي: مدينة بدر – 15 مايو – مدينة العبور الجديدة – مدينة العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة منطقة غرب المطار – مدينة السادات – مدينة المنيا الجديدة – مدينة ملوي الجديدة – مدينة أسوان الجديدة – مدينة قنا الجديدة – مدينة سوهاج الجديدة.

وطرح الصندوق حوالي 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100 متر مربع و110 أمتار مربعة و120 مترًا مربعًا، و100 ألف وحدة سكنية أخرى بمساحة 90 مترًا مربعًا لمحدودي الدخل، بمقدم حجز يبدأ عن 48 ألف جنيه، ويختلف مقدم جدية الحجز بإختلاف المساحة المطروحة للوحدة.

وكانت قد بدأت هيئات البريد المميكنة في بيع كراسات الشروط الخاصة بالإعلان الرابع عشر بداية المرحلة من الأحد الموافق 1/11/2020 لذوي الإعاقة، ثم البدء في المرحلة الثانية لكل المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بالإعلان بما فيهم ذوي الإعاقة وذلك بدايًة من يوم الاثنين الموافق 9/11/2020 وحتى يوم 7/12/2020.

على أن يتم شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية بمبلغ 400 جنيه (لاترد ولا تسترد) وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى كافة المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية. وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية بخلاف مصاريف البريد المقررة.

"الوطن" تستعرض شروط الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الـ14، وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبد الحميد.

شروط الحصول على وحدة سكنية ضمن طرح الإعلان الـ 14:

1- أن يكون المُتقدم لحجز الوحدة السكنية شخصًا طبيعيًا.

2- أن يكون مصري الجنسية.

3- ألا يقل سِن المُتقدم للحجز عن 21 سنة وألا يزيد عن 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

4- يحظر على المُتقدم شراء الوحدة نقدًا وعليه أن يلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري بمدة تصل إلى 20 سنة.

5- أن يكون المتُقدم من محدودي الدخل، أي ألا يزيد صافي دخله السنوي من كافة المصادر عن 72000 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 6000 جنيه شهريًا) وعن 54000 سنويًا للأعزب (بما يعادل 4500 جنيه شهريًا) وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمُتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية، يتم رفض الطلب.

7- أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

8- بالنسبة للمواطنين من ذوي الإعاقة، يُشترَط تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة العامة الحكومية المعتمدة التابعة لمحافظة المواطن، على أن يكون مستند إعاقة حديث صادر في عام 2020 عند سداد مُقدم جدية الحجز لدى أي مكتب بريد مُميكن.