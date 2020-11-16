رغم إصابات الفنانين بكورونا في الجونة.. صلاح يعود إليها للعلاج

رغم إعلان عدد من الفنانين إصابتهم بفيروس كورونا، أثناء حضورهم مهرجان الجونة السينمائي، حيث جاءت نتائج التحاليل لهم إيجابية، إلا أن نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، اللاعب محمد صلاح، توجه إلى المنتجع الواقع على ساحل البحر الأحمر، بمدينة الغردقة، للعلاج من إصابته بالفيروس المستجد.

وقرر صلاح الانتقال إلى "الجونة"، ليقيم في فيلا خاصة، لمدة 4 أو 5 أيام، لاستكمال فترة العزل والعلاج من إصابته بكورونا، وذلك قبل الخضوع لعمل مسحة جديدة يوم الخميس المقبل، للتأكد من تعافيه من الإصابة من عدمه.

وغادر نجم ليفربول فندق إقامة المنتخب المصري، في وقت أمس الأحد، في سيارة خاصة ومجهزة، جرى تعقيمها، برفقته سائق، متوجهاً إلى مدينة الغردقة، لاستكمال فترة الحجر الصحي، وذلك عقب إعلان اصابته بفيروس كورونا، قبل يومين، أثناء تواجده بمعسكر المنتخب لمواحهة منتخب توجو، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

وأشار مصدر مقرب من صلاح، أن سفره إلى الجونة، جاء بناءً على طلبه، وذلك بعد التشاور مع المسئولين عن العزل الصحي، والحصول على موافقتهم، موضحاً أنه في حالة جيدة، ولم تظهر أي أعراض عليه، إلا أن المسحة هي ما أثبتت إيجابية إصابته بكورونا، حيث كان يعاني من إرهاق وتعب خفيف ولا يشعر بأي اعياء.

وكشف سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن طلب "صلاح" لاستكمال فترة علاجه في منتجع الجونة، قرار صائب، وذلك لما تملكه فنادق الغردقة من إمكانيات ومقومات صحية، خاصةً مع انخفاض نسبة الإشغالات في هذا الوقت من العام، نتيجة لعدم توافد السياحة الخارجية، للظروف التي تمر بها البلاد، وانتهاء فترة السياحة الداخلية، تزامناً مع بداية العام الدراسي، وبدء موسم الشتاء، موضحاً أن "صلاح" يقيم في فيلا خاصة، داخل المنتجع السياحي، وفي عزلة تامة.

وأضاف "جمعة" أن الفترة التي شهدت إصابة عدد من الفنانيين بكورونا، أثناء مشاركتهم وحضورهم مهرجان الجونة السينمائي، كانت الإشغالات بالفنادق وصلت إلى الحد الأقصى لها، حيث توافد الآلاف من الزائرين من ضيوف الحفل، على منتجع الجونة.

ومن جانب آخر، فرض مسؤلو منتجع الجونة سرية تامة حول مكان إقامة اللاعب الدولي محمد صلاح، بعد تأكيد وصوله إلى المنتجع، كما رفضوا الادلاء بأي بيانات عن مقر إقامة اللاعب، كما فرضت إدارة أمن المنتجع إجراءات مشددة على بوابات الدخول، والتي تشهد إجراءات تفتيشية َوأمنية على أعلى مستوى.

وأكد أحد المصادر بمنتجع الجونة أن اللاعب الدولي محمد صلاح يقيم في فيلا خاصة يملكها أحد رجال الأعمال من الأصدقاء المقربين، تحت حراسة مشددة، يرافقه فريق طبي لمتابعة حالته الصحية، مشيراً إلى أن صلاح طلب، فور وصوله الفيلا، توفير سوائل ساخنة، منها الينسون، والذي يحرص على تناوله بصورة مستمرة.

ومن جانبها، أكدت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر جاهزيتها للإشراف على حالة اللاعب، لاستكمال فترة علاجه حتى تمام الشفاء من كورونا، فور تلقيهم أي تعليمات من وزارة الصحة بخصوص ذلك.

وفيما يتعلق بالمسحة الثالثة، من المقرر أن يتم إجراؤها عقب 4 أيام من آخر مسحة خضع لها صلاح، وسيكون موعدها يوم الخميس القادم، وسيتحدد بعدها ما إذا كان اللاعب سيغادر منتجع الجونة، أو سيبقى به لاستكمال مدة علاجه.