محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين ترعة "بني سميع" في أبوتيج

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تبطين ترعة بني سميع بقرية البلايزة التابعة لمركز أبوتيج، اليوم، ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع الذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الري ويصل عددها في المرحلة الأولى إلى 23 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه.

رافقه خلال الجولة يسري كامل، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والمهندس سيد جابر، مدير عام أعمال التأهيل بالإدارة العامة للتوسع الأفقي، وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تبطين الترع بقرية بني سميع ورفع مخلفات ونواتج تطهير الترع بمنطقة كوبري ترعة نجع حمادى مشددًا على تكثيف أعمال التطهير ورفع المخلفات من على جوانب الترع بالتنسيق مع مديرية الري

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء كوبرى رقم 149 على ترعة نجع حمادي الغربية والذي يجري انشاؤه بتكلفة 18 مليون جنيه بحمولة 70 طنا واستمع إلى شرح عن مراحل الإنشاء ومعدلات التنفيذ فضلًا عن أهمية الكوبري الذي يربط قرى مركز أبوتيج بالمدينة مروراً بشريط السكة الحديد وترعة نجع حمادي.

كما استمع لشرح عن الأعمال التي تنفذها الإدارة العامة للتوسع الأفقي للري بأسيوط بنطاق المحافظة بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه حتى الآن بأطوال تصل إلى 65 كيلومترا وتشمل ترع ( بني غالب، باقور، منفلوط، البسيوني بأبنوب، أبنوب، شقلقيل، بني سميع) تحت إشراف المهندس ياسر عبدالرحيم وكيل وزارة الري بأسيوط والمهندس محمد حسونة مدير عام الإدارة العامة للتوسع الأفقي بأسيوط.

وقال محافظ أسيوط إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتطلع إلى الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع الذي يعد نقلة حضارية في القرى والنجوع لتطوير شبكة الترع والمصارف في أسرع وقت ممكن، لتحسين البيئة والحد من التلوث وصولاً إلى مردود اقتصادى واجتماعي ملموس في تلك المناطق فضلاً عن تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع لافتاً إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل تلك المشاريع التي تقدم خدمات للمواطنين مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة المواصفات الفنية والقياسية في التنفيذ بقرى ومراكز المحافظة وذلك تحت اشراف مسئولي الرى ورؤساء المراكز والأحياء.