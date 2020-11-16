عاجل.. استقالة وزير خارجية أرمينيا بعد نحو أسبوع من اتفاق وقف النار

استقال وزير خارجية أرمينيا بعد نحو أسبوع من اتفاق وقف إطلاق النار مع أذربيجان وفقاً لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إرسال جنود أتراك إلى أذربيجان، وذلك بعد أيام من التوصل إلى اتفاق للسلام بين أرمينيا وأذربيجان بشأن المعارك في إقليم ناجورني كاراباخ.

وتأتي خطوة أردوغان، في حال وافق البرلمان عليها، بعد إرساله آلاف المرتزقة السوريين إلى إقليم ناجورني كاراباخ للقتال، إلى جانب القوات الأذربيجانية في المعارك التي اندلعت أواخر سبتمبر الماضي وفقاً لقناة "سكاى نيوز عربية".

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في إسطنبول بأنَّ الرئاسة التركية أرسلت مذكرة إلى البرلمان التركي لمناقشة إرسال جنود أتراك إلى أذربيجان، التي دعمتها أنقرة بالمعارك في إقليم ناجورني كاراباخ.

وفي نصّ أُرسل إلى البرلمان يحمل توقيعه، طلب أردوغان الموافقة على إرسال جنود لإقامة "مركز تنسيق" مع روسيا بهدف المشاركة في مهمة روسية تركية لمراقبة وقف إطلاق النار، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وتحتاج الموافقة على مذكرة أردوغان موافقة البرلمان التركي بالأغلبية عليها (50+1) قبل أن تدخل حيز التنفيذ من أجل إرسال جنود في مهمات خارج حدود الدولة.

وحسب مراقبين، فإنَّه من المرجّح أن تحظى مذكرة أردوغان بموافقة البرلمان التركي الذي تسيطر عليه أغلبية من حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس وحليفه حزب الحركة القومية.

وفي وقت لم يأتِ فيه اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان على ذكر تركيا أبداً، أكدت أنقرة بسرعة بعد توقيعه أن جنوداً أتراكاً سيشاركون في مراقبة وقف إطلاق النار من مركز تنسيق.

وتباحث مسؤولون أتراك وروس الجمعة والسبت في أنقرة في سير عمل هذا المركز، الذي لم يتم الإعلان عن تاريخ افتتاحه وموقعه.