لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية.. محافظ شمال سيناء يجتمع برؤساء المدن

عقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اجتماعًا، اليوم، مع رؤساء مجالس المدن ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والشئون الهندسية، لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١، بحضور اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ والعميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، ومحمد عبد الخالق مدير عام إدارة التخطيط.

ووجه المحافظ إلى وضع عدايات أسفل الطرق عند التقاطعات ومداخل الطرق الفرعية لاستخدامها في توسعات المرافق والبنية التحتيه مستقبلا، بحيث لا يتم القطع أو الحفر في الطرق، علي أن توضع خريطة بتلك العدايات، مشددا علي أن تشتمل مقايسات الطرق الجديدة على بند العدايات.

وأصدر المحافظ توجيهاته برصف طريق عرضي وطريق طولي بالقري والمناطق الفقيرة فى مختلف المدن، محذرا من تنفيذ أي أعمال في الطرق الجديدة إلا بعد مرور ٣ سنوات من الرصف.

وأشار المحافظ الى أن مقترح الخطة الاستثمارية الجديدة، يتضمن تخصيص مبلغ 48 مليون و322 مليون جنيه لمركز ومدينة العريش، مبلغ 49 مليون جنيه لمركز ومدينة بئر العبد، 37 مليون و600 ألف جنيه لمركز ومدينة الشيخ زويد، ومبلغ 28 مليون جنيه و322 ألف جنيه لمركز ومدينة نخل، بجانب تخصيص مبلغ 85 مليون و28 ألف جنيه للديوان العام، و20 مليون جنيه للمرور.

واستعرض رؤساء مجالس المدن مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة في قطاعات الكهرباء والطرق وتحسين البيئة والأمن والاطفاء وتدعيم الوحدات المحلية.