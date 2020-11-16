خطة "الشباب والرياضة" لتوفير 150 ألف فرصة عمل للخريجين في 2021

تقوم الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، حاليًا، بدراسة وحصر الوظائف الخالية وفرص العمل التي من الممكن توفيرها للشباب والخريجين بمؤسسات القطاع الخاص.

وأكدت مصادر، أن الإدارة المركزية تستهدف توفير 150 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص خلال 2021 للشباب والخريجين، برواتب لن تقل عن 1200 جنيه طبقًا للحد الأدنى المنصوص عليه في قانون العمل، وقد تصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض الوظائف.

ولفتت المصادر إلى أن ذلك التوجه يأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة التوسع في إقامة ملتقيات التوظيف لشباب الخريجين، وكذلك السياسة العامة للوزارة للمساهمة في تمكين الشباب وحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل متنوعة ولائقة لهم، علاوة على ترحيب الوزارة الدائم بالتعاون مع مختلف الجهات وشركات القطاع الخاص لمواجهة مشكلة البطالة، لاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد، لتوفير فرص العمل في كافة المجالات بسوق العمل.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن عقد ملتقى توظيفي، مطلع الأسبوع الماضي من شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة 30 شركة ومصنعًا بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل في العديد من المجالات الفنية والمهنية والحرفية، ومن بينها المجالات الصناعية، والسياحة والفندقة، وتصنيع الأدوية، وصناعة السيارات، وصناعة الأجهزة الكهربائية، وإنتاج البلاستيك واللدائن، ومصانع الغزل والنسيج، وكذك فرص عمل بالهايبر ماركت، والمبيعات في مجالات متنوعة.

الجدير بالذكر، أن الملتقى التوظيفي الأول لوزارة الشباب والرياضة عُقد وسط اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.