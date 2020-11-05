الشباب والرياضة بالقليوبية تطلق مشروع "مصر تستكشف أبطال المستقبل"

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، عن انطلاق فاعليات اختبارات الموهبة والبطل الأوليمبي لعام 2020 /2021 في ألعاب القوى لمواليد 2009 /2010، تحت عنوان "مصر تستكشف أبطال المستقبل"، على ملاعب استاد بنها الرياضي في تمام الساعة الواحدة ظهر الغد.

وأشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أن المشروع تطلقه الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ويتمتع اللاعبون بالحصول على شنطة ملابس رياضية مع مرتب شهري.

وأشار "الصبروط"، إلى أن المشروع برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحت إشراف وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة.

وكانت أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، إطلاق مبادرة القراءة للجميع من خلال تواجد المكتبات المتنقلة بمراكزالشباب على مستوى المحافظة، في إطار التعاون المشترك بين المديرية ومكتبة مصر العامة، وبالتعاون مع مكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة.

تنطلق المبادرة إيمانًا بالدور المجتمعي لمراكز الشباب، والاهتمام بشتى المجالات الرياضية والفنية والثقافية، لما لها من أهمية كبرى في بناء الإنسان المصري، جاء ذلك بالتزامن مع تقليص عدد أيام الدراسة بالمدارس والمساهمة في تطوير ثقافة الشباب والطلائع بإتاحة الكتب في المراكز من خلال المكتبات المتنقلة، وزيادة الوعي بأهمية القراءة ودورها في تكوين الشخصية.

تنطلق المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

فيما انطلقت أولى فاعليات مبادرة "مصر الجميلة" في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة بالاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد خلال الشهر بشكل مختلف، وتنفذها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالوزارة على مستوى محافظات الجمهورية.