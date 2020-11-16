وزير النقل يحذر: ممنوع أي راكب يستقل القطارات والمترو بدون كمامة

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن منع دخول أي راكب محطات المترو والسكة الحديد بدون ارتداء الكمامات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك أفراد أمن إداري بالمحطات سيقومون بمنع دخول أي راكب إلى رصيف المحطات لا يرتدى الكمامة الطبية، حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ"الوطن"، إن إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا تتم بشكل دوري بالمترو والسكة الحديد، موضحًا أن أعمال تعقيم القطارات والمحطات تتم بشكل يومي، لافتا إلى أن أي راكب لا يلتزم بارتداء الكمامة داخل المترو أو السكة الحديد سيتم توقيع غرامة مالية عليه من قبل شرطة النقل والمواصلات.

وأضاف، بأنه سيتم توفير الكمامات الطبية بمنافذ بيع التذاكر بالسكة الحديد والمترو، وسيتم صرفها للركاب بـ3 جنيهات، مؤكدًا أن الهدف من تنفيذ الإجراءات الاحترازية، توفير كافة الحماية والسلامة للركاب والعاملين من الفيروس، مضيفًا أن الوزارة توفر كمامات مجانية تصرف لجميع العاملين بالسكة الحديد والمترو يوميًا.

وأشار وزير النقل، إلى أن الوزارة تسير بشكل منتظم فى تنفيذ جميع المشروعات العملاقة القومية والتنموية بكافة المجالات، سواء مترو الأنفاق أو السكة الحديد أو الطرق والكباري، موضحًا أن فيروس كورونا لن ولم يؤجل تنفيذ المشروعات، مضيفًا أن جميع العاملين بالمشروعات ملتزمين تمامًا بارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.

وكان تم الإعلان عن توفير كمامات بشبابيك حجز التذاكر بالمحطات لبيعها للجمهور بسعر 3 جنيهات وهو نفس سعر توريدها، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالإجراءات الوقاية من الفيروس.