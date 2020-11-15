إنشاء وتطوير 5 مدارس في الشرقية بـ99 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، أعمال إنشاء وتطوير 5 مدارس بمركز ومدينة بلبيس، بتكلفة إجمالية بلغت 98 مليون و800 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 114 مدرسة و4 إدارات تعليمية لإضافة 2049 فصلًا جديدًا بتكلفة 987 مليون و319 ألف جنيه بنطاق المحافظة، وذلك للقضاء على نظام الفترتين، وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات خاصة بقطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة، وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد الطلاب، مشدداً على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمني للإنتهاء من كافة الأعمال طبقاً للمواصفات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل .

من جانبه، أكد المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة مالية 98 مليون و800 ألف جنيه، حيث شملت تلك المشروعات إنشاء جديد لمدرسة سالم علام للتعليم الأساسي لاضافة 11 فصل وبتكلفة 6 ملايين و200 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة علي يوسف الثانوية لإضافة 12 فصل وبتكلفة 6 ملايين و300 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة الزوامل الثانوية لإضافة 18 فصلًا وبتكلفة 7 ملايين و200 ألف جنيه، وإحلال جزئي لمدرسة بلبيس الثانوية الصناعية لتطوير 43 فصلًا وبتكلفة 10 ملايين جنيه، وأعمال توسعة لـ8 فصول بمدرسة غيتة الابتدائية بتكلفة 4 ملايين و300 ألف جنيه، وذلك بهدف تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء علي نظام الفترتين بالمدارس.